BH atinge marca de 60 centros de saúde construídos ou reformados via PPP

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) atingiu neste sábado (16/5) o total de 60 centros de saúde construídos ou reconstruídos na capital por meio do modelo de Parceria Público-Privada (PPP). A marca foi estabelecida com a entrega do Centro de Saúde Minas Caixa, na região Norte da cidade, em evento que reuniu o prefeito Álvaro Damião e o secretário municipal de Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto. Com a nova estrutura, o município calcula que cerca de 900 mil pessoas já são beneficiadas pelo pacote de modernização da rede.



A nova unidade do Minas Caixa abre as portas para o público na próxima segunda-feira (18/5), tornando-se a referência de atendimento para aproximadamente 18 mil moradores dos bairros Minas Caixa, Conjunto Minas Caixa, Parque São Pedro e Cenáculo.



O novo prédio foi projetado para expandir a capacidade de atendimento local. A estrutura agora conta com 17 consultórios (quatro a mais do que a sede antiga), além de salas de triagem, espera, coleta, vacinação, farmácia e um setor exclusivo de zoonoses.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o corpo de profissionais da unidade será composto por cinco equipes da Estratégia Saúde da Família (contando com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde); especialistas de apoio (pediatra, clínico, médico referência em saúde mental e assistente social); três equipes de saúde bucal); e Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (com fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta e nutricionista).



Durante a inauguração, o prefeito Álvaro Damião destacou que a iniciativa faz parte de um plano mais amplo para a saúde do município, que soma 153 centros de saúde em toda a cidade. "Estamos chegando a 60 agora nesse formato de PPP. E é o que a gente quer para o nosso mandato: inaugurar centro de saúde, colocar mais médicos para atender as pessoas e dar mais qualidade de vida quando elas precisam recorrer à saúde pública", afirmou.



A modernização da rede de saúde da capital mineira ainda prevê novas inaugurações a médio prazo. Atualmente, três unidades estão com obras em andamento no município.



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Os centros de saúde Parque Centenário e Nova York têm previsão de entrega ainda para o decorrer de 2026. Já a unidade Pindorama Elza Martins tem conclusão programada para 2027.