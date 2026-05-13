BH: primeiro dia de vacinação ampliada contra a gripe lota postos de saúde

Postos de saúde em Belo Horizonte amanheceram movimentados no primeiro dia de vacinação contra a gripe aberto a todos os públicos. Nas filas, tanto o público prioritário, quanto crianças, idosos e outros grupos presentes se aglomeravam para garantir a dose do imunizante. A campanha começou nesta quarta-feira (13) na capital mineira.

A partir de hoje, as doses podem ser aplicadas em qualquer pessoa acima de seis meses de idade em todos os postos indicados no Portal da Prefeitura. É necessário apenas apresentar documento com foto e a carteira de vacinação.

O Estado de Minas visitou o posto de saúde Santa Rita de Cássia, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul da capital. Por lá, uma grande fila foi formada por adultos que buscavam a prevenção, principalmente agora que o imunizante foi liberado ao público geral.

A empresária Laís Barroso, de 26 anos, destacou a importância de todos terem acesso à vacina, o que para ela é essencial. “É uma doença que está aí todos os dias. Então, é bom todo mundo ter esse reforço”, afirmou. Ela, que não pertence a nenhum dos grupos de riscos determinados para a aplicação, garantiu sua dose logo no primeiro dia de campanha geral. “Todo ano eu venho e tomo a vacina. É bom todo mundo se vacinar e se proteger”, disse a empresária.

No primeiro dia da abertura para o público geral, Laís Barroso, de 26 anos, encarou a fila e reforçou a importância de a vacina ser disponibilizada a todos os grupos Jair Amaral/EM/D.A Press

Edio Alves da Paz, de 55, também foi garantir a vacina nesta quarta. Ele, que também não está entre o público prioritário, disse ter tomado todas as vacinas para gripe e elogia o acesso ampliado ao imunizante.

Édio Alves, de 55 anos, foi garantir a vacina da gripe no Posto Santa Rita de Cássia, no Bairro São Pedro, na capital mineira Jair Amaral/EM/D.A Press

Nova fase da vacinação

A vacinação na capital foi estendida à população em geral a partir desta quarta-feira, assim como em todo o estado. A medida foi decretada pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais nessa terça-feira (12/5) e, horas depois, a Prefeitura de Belo Horizonte também confirmou a ampliação.

O subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, Eduardo Prosdocimi, destacou a importância da imunização. “O momento de se vacinar é agora. O bom uso da vacina é um componente tão estratégico e importante do nosso Sistema Único de Saúde (SUS), focando no público prioritário, mas tornando acessível para aquelas pessoas que queiram se vacinar”, disse.

Até o momento, Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde cerca de 4,6 milhões de doses da vacina contra a influenza. A previsão é de que o estado receba mais 2,4 milhões de doses do imunizante nas próximas três semanas.

Nessa primeira semana, Minas recebeu 640 mil doses distribuídas em todas as regionais. Oitenta e oito mil serão destinadas à capital.

Segundo dados do Ministério da Saúde, até esta quarta, 255 mil doses de vacina contra gripe foram aplicadas em Belo Horizonte. No estado, os números chegam a 2,6 milhões de aplicações do imunizante.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro