Minas amplia vacinação contra gripe a partir desta terça-feira (12/5)

Hoje começa a ampliação da vacinação contra o vírus Influenza nas cidades mineiras para todos com mais de seis meses de idade. A medida foi anunciada pelo Governo de Minas em solenidade na Câmara Municipal, na segunda-feira (11/5).

O decreto foi oficializado pela Secretária de Saúde do Estado através do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira (12/5). A expansão foi adiantada, uma vez que a SES informou que a campanha para os grupos prioritários seguiria até o sábado (30/5). As mudanças ocorrem de acordo com a disponibilidade das vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde.

O objetivo dessa fase é estender a proteção da população, reduzir casos graves, internações e óbitos. A expansão acontece conforme a realidade de cada município e a disponibilidade das doses, distribuídas pelo Ministério da Saúde.

Até o momento, Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde cerca de 4.6 milhões de doses da vacina contra a influenza. A previsão nesta fase de ampliação, nas próximas três semanas, é a chegada de 2,4 milhões de doses no estado.

Na primeira semana, Minas recebe 640 mil doses distribuídas por todas as regionais. Oitenta e oito mil serão destinados à capital do Estado.

Dados do Ministério da Saúde, informam que até hoje, aproximadamente 255 mil doses foram aplicadas no município. No estado, os números são de 2,6 milhões.

“O momento de se vacinar é agora. O bom uso da vacina é um componente tão estratégico e importante do nosso Sistema Único de Saúde, focando no público prioritário mas tornando acessível para aquelas pessoas que queiram se vacinar”, diz o subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi sobre o momento da expansão.

De acordo com a SES-MG, a ampliação ainda depende das remessas do Ministério da Saúde e o foco deve ser garantir a continuidade do atendimento e proteção dos grupos de riscos, que ainda estão com cobertura de 32,5%, quando a meta era de 90%.

Crianças, gestantes, idosos e outras pessoas vulneráveis a hospitalizações fazem parte do grupo prioritário de vacinação contra o vírus. O Ministério da Saúde destacou que crianças menores de dois anos apresentam maior incidência de adoecimento (105 casos a cada 100 mil), enquanto idosos concentram maior incidência (50 casos a cada 100 mil) e a maior mortalidade por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada ao influenza (aproximadamente 10 a cada 100 mil).

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para saber quais medidas serão adotadas nessa fase de expansão de vacinação na capital, mas ainda não obteve respostas.

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*Com informações de Rafael Silva