Estado espera chegada de novas doses para ampliar vacinação contra gripe

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou nesta quinta-feira (7/5) que espera as doses do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal de gripe para outros públicos. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza segue até o dia 30/5 para o público prioritário. De acordo com o governo estadual, foram aplicadas mais de 2 milhões de doses em 2026. A cobertura vacinal registrada é de quase 30% entre os grupos prioritários.

A SES-MG reforçou que a imunização é a principal medida de prevenção para casos graves e internações por doenças respiratórias - como a covid-19, a doença pneumocócica e as causadas pela bactéria Haemophilus Influenzae tipo b.

O Ministério da Saúde informa que crianças, gestantes, idosos e outras pessoas vulneráveis a hospitalizações fazem parte do grupo prioritário de vacinação contra o vírus da influenza. Eles destacaram que crianças menores de dois anos apresentam maior incidência de adoecimento (105 casos a cada 100 mil), enquanto idosos concentram maior incidência (50 casos a cada 100 mil) e a maior mortalidade por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada ao influenza (aproximadamente 10 a cada 100 mil).

A pasta federal afirmou que até o momento 19,8 milhões de doses foram aplicadas em todo o Brasil. Desse total, 13,4 milhões foram destinados ao público-alvo. Em Minas Gerais, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 4 milhões de doses ao estado. Até até este momento, 2,2 milhões de doses foram aplicadas, das quais 1,5 milhão no público prioritário.

Campanha Vacinal em Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que não foi comunicada sobre a ampliação da vacinação contra a gripe e que até o momento tem seguido o cronograma informado pelo governo de Minas. Os imunizantes continuam sendo destinados aos grupos prioritários.

Eles informaram que durante a Campanha Nacional de Vacinação mais de 251 mil doses foram aplicadas no público-alvo, e que foram imunizados cerca de 43% de idosos; 29% de gestantes e 20% das crianças entre seis meses e menores de seis anos. Segundo a PBH, 38,6% do público-alvo recebeu a dose até esta quinta-feira (7/5), abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde de 90%.

A vacinação é ofertada nos 153 centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, de segunda a sexta-feira. Os endereços e horários de funcionamento podem ser acessados on-line.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacina. No caso das puérperas, também é preciso apresentar a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro hospitalar do parto.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima