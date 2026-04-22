MG recebe mais de 230 mil doses de vacina contra a Covid-19

Minas Gerais recebeu mais de 230 mil doses de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo governo federal, nesta quarta-feira (22/4), como parte da estratégia de distribuição nacional de imunizantes. A remessa tem como objetivo garantir a continuidade da campanha de vacinação, ampliando a cobertura vacinal e a proteção da população contra a doença.



De acordo com o Ministério da Saúde, as doses são destinadas à aplicação em públicos definidos pelas diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI), que estabelece prioridades conforme critérios epidemiológicos e disponibilidade de vacinas. A distribuição aos municípios mineiros é realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, responsável por organizar a logística e garantir que os imunizantes cheguem às unidades de saúde.

Quem faz parte do grupo prioritário?

Idosos (a partir de 60 anos ou mais): duas doses, com intervalo de 6 meses entre elas;

Gestantes: uma dose a cada gestação, em qualquer idade e fase gestacional, respeitando intervalo mínimo de 6 meses desde a última dose;

Crianças (6 meses a menores de 5 anos): esquema básico de duas ou três doses, conforme o imunizante;

Pessoas imunocomprometidas (a partir de 6 meses de idade): esquema básico com três doses e recomendação de doses periódicas (uma dose semestral, com intervalo mínimo de seis meses);

População geral (5 a 59 anos): uma dose para pessoas não vacinadas anteriormente.

Segundo o governo federal, o envio contínuo de doses aos estados busca assegurar o andamento regular da imunização em todo o país, permitindo que novas etapas da campanha sejam executadas conforme o avanço da cobertura vacinal. A orientação é que a população acompanhe os calendários locais e procure os postos de saúde para completar o esquema vacinal, incluindo doses de reforço.

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A campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil segue baseada em evidências científicas e na disponibilidade de imunizantes, com foco na proteção dos grupos mais vulneráveis e na ampliação gradual do acesso para toda a população.