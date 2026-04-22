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RISCO DE INTOXICAÇÃO

Anvisa atualiza limites de cúrcuma em suplementos alimentares

Instrução normativa publicada nesta quarta-feira (22/4) no Diário Oficial da União exige inclusão de advertência na rotulagem, a fim de proteger consumidores

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Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
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Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
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22/04/2026 13:30 - atualizado em 22/04/2026 13:47

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Curry- Mix indiano de ervas e especiarias, ideal para carnes, aves e pratos com queijos fortes. Contém, principalmente, gengibre, pimenta, canela, cúrcuma e cardamomo.
O problema está associado ao aumento na absorção da curcumina em níveis muito acima do consumo normal crédito: rawpixel por Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou, nesta quarta-feira (22/4), as regras para suplementos alimentares com cúrcuma, também conhecida como açafrão.

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Publicada no Diário Oficial da União, a instrução normativa ajusta os limites de uso da substância e aprimora rótulos, para proteger consumidores de riscos à saúde.

Em nota, a Anvisa informou que a atualização foi motivada após a identificação, no cenário do monitoramento pós-mercado, de possível risco de danos ao fígado associado ao uso de suplementos e medicamentos com cúrcuma. 

Em março, a agência chegou a publicar um alerta de farmacovigilância, para advertir pessoas que fazem uso dos produtos a respeito dos riscos.

A Anvisa esclareceu, na época, que o risco de toxicidade não está relacionado ao uso da cúrcuma para o preparo de alimentos no dia a dia. O alerta envolvia apenas medicamentos e suplementos, nos quais as concentrações são maiores.

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O alerta se baseou em avaliações internacionais que identificaram casos suspeitos de intoxicação hepática em pessoas que utilizaram produtos com cúrcuma ou curcuminoides.

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O problema está associado especialmente a formulações e tecnologias que promovem um aumento na absorção da curcumina em níveis muito acima do consumo normal, destacou a Anvisa.

Confira as três principais atualizações

  • Inclusão obrigatória da seguinte advertência na rotulagem dos suplementos: "Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes, crianças, pessoas com doenças hepáticas, biliares ou com úlceras gástricas. Pessoas com enfermidades e/ou sob o uso de medicamentos, consulte seu médico."
  • Os limites de consumo da curcumina devem ser calculados pela soma de seus três principais componentes (curcuminoides totais)
  • Inclusão dos tetraidrocurcuminoides na lista de ingredientes permitidos, com restrição de mistura desse novo componente com o extrato natural da planta no mesmo produto, para evitar sobrecarga da substância no organismo

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