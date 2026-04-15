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APREENSÃO

Anvisa proíbe duas marcas de canetas emagrecedoras; veja quais são

A medida também veta a comercialização, distribuição, importação e o uso dos produtos, que estavam sendo comercializados no Paraguai

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Repórter
15/04/2026 08:32 - atualizado em 15/04/2026 08:32

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Quem usa canetas emagrecedoras fica mais sensível ao consumo de bebidas alcoólicas
Amplamente divulgados nas redes sociais e vendidos como medicamentos injetáveis de GLP-1, os produtos são conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, mas não têm registro, notificação ou cadastro na Anvisa crédito: Freepik

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (14/4), a apreensão das canetas emagrecedoras Gluconex e Tirzedral, produzidos por empresa não identificada e comercializadas no Paraguai. A medida também proíbe a comercialização, distribuição, importação e o uso dos produtos. 

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Os dois medicamentos são versões à base de tirzepatida, princípio ativo utilizado no medicamento Mounjaro, produizido pela farmacêutica Eli Lilly.  

Amplamente divulgados nas redes sociais e vendidos como medicamentos injetáveis de GLP-1, os produtos são conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, mas não têm registro, notificação ou cadastro na Anvisa. 

Orientações

Por se tratarem de produtos irregulares e de origem desconhecida, não há qualquer garantia quanto ao seu conteúdo ou à sua qualidade. Por isso, não devem ser utilizados em nenhuma hipótese.[

Leia Mais

 

Profissionais de saúde e pacientes que identificarem produtos das marcas e lotes citados podem entrar em contato com a Agência, por meio dos Canais de Atendimento, ou com a Vigilância Sanitária (Visa) local, utilizando os contatos disponíveis no portal da Anvisa. 

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Resolução (RE) 1.519/2026 foi publicada no Diário Oficial da União. 

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