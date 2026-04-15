Anvisa proíbe duas marcas de canetas emagrecedoras; veja quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (14/4), a apreensão das canetas emagrecedoras Gluconex e Tirzedral, produzidos por empresa não identificada e comercializadas no Paraguai. A medida também proíbe a comercialização, distribuição, importação e o uso dos produtos.

Os dois medicamentos são versões à base de tirzepatida, princípio ativo utilizado no medicamento Mounjaro, produizido pela farmacêutica Eli Lilly.