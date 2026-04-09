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CANETAS EMAGRECEDORAS

MG: operação apreende canetas emagrecedoras ilegais em Rio Paranaíba

Polícia Civil identifica venda irregular de medicamentos sem registro e alerta para riscos à saúde

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
09/04/2026 18:36

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Entre os itens apreendidos estavam ampolas, seringas e compostos de origem desconhecida
Entre os itens apreendidos estavam ampolas, seringas e compostos de origem desconhecida crédito: Divulgação/PCMG

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais resultou na apreensão de canetas emagrecedoras comercializadas ilegalmente em Rio Paranaíba, Alto Paranaíba. A ação, realizada nesta semana, teve como alvo um esquema de venda de medicamentos sem autorização sanitária, com potencial risco à saúde dos consumidores.

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Durante o cumprimento de mandados, os policiais localizaram substâncias utilizadas para emagrecimento, além de insumos e materiais relacionados à aplicação dos produtos. Entre os itens apreendidos estavam ampolas, seringas e compostos de origem desconhecida, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As investigações apontam que os produtos eram oferecidos de forma irregular, sem prescrição médica e fora dos padrões exigidos pelos órgãos de controle. Segundo a corporação, a comercialização clandestina desses medicamentos pode configurar crimes como falsificação, contrabando e exercício ilegal da atividade farmacêutica.

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A operação também busca identificar outros envolvidos no esquema, incluindo possíveis fornecedores e distribuidores. Os itens recolhidos serão analisados e podem contribuir para o avanço das investigações.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre a venda ilegal de medicamentos podem ser feitas de forma anônima e destaca a importância de adquirir apenas produtos regularizados e com prescrição profissional.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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