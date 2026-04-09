Apreensão recorde! Cão farejador ‘super-herói’ descobre carga de quase 50 toneladas de drogas no RJ

Além dessas raças, o Malinois belga — semelhante ao utilizado na operação da Maré — vem ganhando cada vez mais espaço em forças policiais e militares ao redor do mundo por conta não apenas do faro, mas por sua velocidade e foco, sendo capaz de ignorar distrações externas para localizar explosivos ou narcóticos em ambientes caóticos. Foto: Edgar Gonzalez/Pixabay