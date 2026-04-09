Animais
Apreensão recorde! Cão farejador ‘super-herói’ descobre carga de quase 50 toneladas de drogas no RJ
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De modo geral, cães farejadores passam por treinamentos específicos desde filhotes, aprendendo a associar odores a recompensas. Algumas raças são mais comuns de serem utilizadas em operações policiais, resgates, controle de fronteiras, detecção de drogas, explosivos e até diagnósticos médicos. Foto: Divulgac?a?o/Mapa
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Essa habilidade está ligada principalmente ao número de receptores olfativos — que pode ultrapassar 300 milhões em certas raças — além do temperamento, resistência física e facilidade de treinamento. Veja exemplos de raças boas de faro! Foto: Reprodução/YouTube
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Bloodhound – No topo dessa lista dos especialistas está o Bloodhound, frequentemente citado como o "detetive" supremo do mundo canino. Ele tem um olfato extremamente preciso e persistente, sendo capaz de seguir trilhas de vários dias. Foto: markfizzwig/Pixabay
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Isso é possível graças aos cerca de 300 milhões de receptores olfativos e uma conformação física peculiar: suas orelhas longas e caídas ajudam a "varrer" os odores do chão diretamente para o focinho. Foto: Pexels/Do?an Alpaslan Demir
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Pastor Alemão – Uma das raças mais versáteis no trabalho de segurança. Além do excelente olfato, o pastor alemão tem inteligência elevada, disciplina e grande capacidade de adaptação, sendo empregado tanto na detecção de substâncias quanto em operações de resgate. Foto: Adam Kontor/Pexels
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Beagle – Menor e extremamente ágil, o beagle é o preferido em aeroportos e alfândegas por ser menos intimidador para o público, mas possui um faro aguçadíssimo para detectar alimentos, sementes e produtos ilícitos em bagagens. Foto: Christophe DUCOURRET-GRAVEREAU/Pixabay
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Labrador retriever – Também é muito utilizado como cão farejador por seu temperamento dócil e alta motivação por recompensas, o que o torna excelente para o trabalho de busca e salvamento ou detecção de doenças, como variações glicêmicas ou certos tipos de câncer. Foto: Divulgac?a?o/DHSC
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Springer spaniel inglês – É outro excelente farejador, muito utilizado na detecção de explosivos e drogas. Ele se destaca pela agilidade, rapidez e entusiasmo durante as operações, características essenciais em missões de inspeção. Foto: Flickr - State Farm
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Pointer Inglês – O Pointer Inglês também merece menção, especialmente em contextos de busca em campo aberto, devido à sua energia quase inesgotável e instinto de caça refinado. Foto: Fir0002/Flagstaffotos
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Basset Hound – Embora pareça mais lento, o Basset Hound compartilha a herança genética de rastreamento dos sabujos, contando com uma habilidade de manter o nariz colado ao rastro por longas distâncias sem perder o foco. Foto: brancalmf/Pixabay
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Além dessas raças, o Malinois belga — semelhante ao utilizado na operação da Maré — vem ganhando cada vez mais espaço em forças policiais e militares ao redor do mundo por conta não apenas do faro, mas por sua velocidade e foco, sendo capaz de ignorar distrações externas para localizar explosivos ou narcóticos em ambientes caóticos. Foto: Edgar Gonzalez/Pixabay