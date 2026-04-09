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DROGAS NO ÔNIBUS

MG: Mulher é presa com 15 tabletes de haxixe em ônibus na BR-365

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as drogas estavam sendo transportadas para o estado da Bahia

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
09/04/2026 16:41

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A abordagem aconteceu durante uma operação de rotina na rodovia
A abordagem aconteceu durante uma operação de rotina da PRF crédito: Divulgação/PRF

Uma mulher de 45 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (9/4), durante a fiscalização do km 413 da BR-365, em Patos de Minas (MG), na Região do Alto Paranaíba. Ela transportava 15 tabletes de haxixe em um ônibus interestadual e foi autuada por tráfico de drogas. Segundo a PRF, o entorpecente teria como destino o estado da Bahia. 

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A abordagem aconteceu durante uma operação de rotina na rodovia. Ao fiscalizar o veículo, os profissionais identificaram a passageira em atitude suspeita e, após a verificação, localizaram a droga em sua posse. 

A mulher foi detida em flagrante e encaminhada, juntamente com o material apreendido, para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas, Alto Paranaíba. Ela poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

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A PRF não informou a origem exata do entorpecente, nem se há outros envolvidos no caso, que segue sob investigação. 

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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