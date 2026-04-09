MG: Mulher é presa com 15 tabletes de haxixe em ônibus na BR-365

Uma mulher de 45 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (9/4), durante a fiscalização do km 413 da BR-365, em Patos de Minas (MG), na Região do Alto Paranaíba. Ela transportava 15 tabletes de haxixe em um ônibus interestadual e foi autuada por tráfico de drogas. Segundo a PRF, o entorpecente teria como destino o estado da Bahia.

A abordagem aconteceu durante uma operação de rotina na rodovia. Ao fiscalizar o veículo, os profissionais identificaram a passageira em atitude suspeita e, após a verificação, localizaram a droga em sua posse.

A mulher foi detida em flagrante e encaminhada, juntamente com o material apreendido, para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas, Alto Paranaíba. Ela poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

A PRF não informou a origem exata do entorpecente, nem se há outros envolvidos no caso, que segue sob investigação.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima