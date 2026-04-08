MG: idosa de 83 anos é morta em casa

Uma idosa de 83 anos foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (8/4) dentro da própria casa, no Bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A vítima foi identificada como Andrezina Honório dos Santos e a principal linha de investigação aponta para latrocínio. Um homem de 29 anos foi preso.

O corpo foi localizado por um dos filhos da vítima, que foi até a residência da mãe pela manhã e a encontrou caída no quarto, ao lado da cama, já sem vida. Segundo a Polícia Militar, os pertences da vítima estavam revirados, o que levantou a suspeita de crime patrimonial.

Durante as diligências, um suspeito foi localizado e preso nas proximidades da orla da Lagoa Grande. Com ele, os policiais encontraram o celular e um relógio de pulso da vítima, além de outros objetos que teriam sido levados da casa, como uma televisão.

Apesar de ter sido encontrado com os pertences, o suspeito negou participação no crime. Ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

"Esse suspeito tem histórico de envolvimento com crimes contra o patrimônio e com o tráfico de drogas, e foi desligado do sistema prisional há quatro ou cinco meses", disse o subcomandante do 15º Batalhão da PM, major Leandro Cambraia.

A suspeita é de que o crime tenha ocorrido ainda na noite de terça-feira (7/4), já que uma testemunha relatou ter visto o portão da casa aberto, o que foi considerado incomum.

O corpo da idosa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A vítima apresentava ferimentos, mas a confirmação sobre as circunstâncias exatas ainda depende de laudos periciais.

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As investigações da Polícia Civil seguem em andamento para esclarecer o caso. "A investigação pode tanto corroborar a tese de latrocínio ou mostrar que se tratou de um caso de homicídio com qualificadoras de mais um caso de furto", explicou o delegado Luiz Mauro Sampaio.