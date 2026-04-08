Suspeito invade festa para vingar morte de irmão e atira no aniversariante

Um homem de 27 anos foi baleado durante a própria festa de aniversário na noite dessa terça-feira (7/4), no Bairro Granja de Freitas, Região Leste de Belo Horizonte (MG). O principal suspeito tem a mesma idade do aniversariante.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua São Vicente, onde uma equipe esteve para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já havia sido levada por familiares para a Upa Leste, consciente, mas em estado grave. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital João XXIII.

A mãe da vítima relatou que o suspeito chegou à festa, reconheceu o aniversariante, sacou uma arma e efetuou diversos disparos. O homem foi atingido por cinco tiros, sendo dois em um dos braços e os outros na região do pescoço, cervical e lombar.

O crime pode estar ligado a vingança. Segundo o aniversariante, o suspeito acha que ele tem envolvimento com a morte do irmão dele, ocorrida anteriormente, já que a vítima costuma andar com os autores do homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil recolheu cápsulas de calibre .380 no local da festa. O suspeito foi identificado, mas ainda não foi localizado.