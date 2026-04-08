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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Suspeito invade festa para vingar morte de irmão e atira no aniversariante

Vítima levou cinco tiros e foi socorrida por familiares para unidade de saúde em Belo Horizonte (MG)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/04/2026 07:50 - atualizado em 08/04/2026 07:55

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Fachada do Hospital João XXIII
Durante o atendimento, a vítima contou que a motivação do crime pode estar ligada a vingança crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 27 anos foi baleado durante a própria festa de aniversário na noite dessa terça-feira (7/4), no Bairro Granja de Freitas, Região Leste de Belo Horizonte (MG). O principal suspeito tem a mesma idade do aniversariante.

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua São Vicente, onde uma equipe esteve para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já havia sido levada por familiares para a Upa Leste, consciente, mas em estado grave. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital João XXIII.

A mãe da vítima relatou que o suspeito chegou à festa, reconheceu o aniversariante, sacou uma arma e efetuou diversos disparos. O homem foi atingido por cinco tiros, sendo dois em um dos braços e os outros na região do pescoço, cervical e lombar.

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O crime pode estar ligado a vingança. Segundo o aniversariante, o suspeito acha que ele tem envolvimento com a morte do irmão dele, ocorrida anteriormente, já que a vítima costuma andar com os autores do homicídio.

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A perícia da Polícia Civil recolheu cápsulas de calibre .380 no local da festa. O suspeito foi identificado, mas ainda não foi localizado. 

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