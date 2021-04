Cúrcuma: prevenção e combate a doenças crônicas

(foto: Pixabay)







A cúrcuma, também conhecida como açafrão-da-terra, é uma planta da família do gengibre, com aplicações diversas. Com sabor marcante, a cúrcuma vai desde tempero a corante natural e ativo medicinal. Por si só, a propriedade anti-inflamatória da cúrcuma já é suficiente para prevenir e combater diversos males, incluindo inflamações sistêmicas. “A cúrcuma ajuda a frear a liberação de citocinas pró-inflamatórias, responsáveis por estimular o processo de inflamação no organismo. Assim, o estresse oxidativo também diminui”, diz a nutricionista ortomolecular Claudia Luz. De acordo com a especialista, essas propriedades ainda garantem ao ativo a capacidade de aliviar a dor e combater doenças reumáticas. “Estudos também sugerem que a cúrcuma pode atuar na prevenção de patologias como o Alzheimer, Parkinson, depressão, esclerose múltipla e doenças autoimunes”, aponta a nutricionista. E os benefícios da cúrcuma não param por aí. O ativo também é, segundo o nutricionista esportivo ortomolecular Rafael Félix, da Via Farma, muito usado por praticantes de exercícios físicos e atletas para potencializar a recuperação dos músculos.









Curso de formação de professores de ioga 2021

(foto: Pixabay)

O ioga e seu valor estão no poder do treinamento da mente e da autotransformação. As posturas acalmam o sistema nervoso, equilibram o funcionamento das glândulas e a respiração iogue promove o contato do participante com a força vital do corpo. Para conhecer a tradição do ioga e sua história gloriosa, ensinamentos morais, éticos e filosóficos são cruciais. Além das posturas, deve-se conhecer muitas outras práticas. O professor de ioga tem o dever de assimilar tudo isso e passar com fidelidade a herança global dessa tradição milenar. Para isso, a professora e precursora do ioga em Minas Gerais Maria José Marinho dará um curso on-line/presencial, com aulas teóricas e expositivas. Com duração de 11 meses e um mês de estágio, o curso terá turmas iniciantes, intermediárias e de mestrado em ioga. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo telefone (31) 99145-7178 ou acesse o site: www.pontoequilibrio.com.br.









Peeling orgânico inimamente invasivo

O procedimento de peeling é um dos mais tradicionais em clínicas de estética. Com o intuito de fazer uma limpeza e renovar as células por meio da descamação, o tratamento costuma ser realizado à base de químicos. Pensando em diminuir o grau invasivo do peeling, a esteticista e cosmetóloga Daniela López criou um produto orgânico que realiza a mesma remoção de células envelhecidas, mas sem as desvantagens do processo tradicional. Segundo ela, os peelings comuns são realizados apenas no verão, devido à alta sensibilidade da pele após o uso do produto. Ainda, não são todos os tipos de pele que se adaptam ao tratamento. “No caso do peeling orgânico, a vantagem é que ele pode ser realizado em qualquer época do ano, trazendo o mesmo aspecto de pele firme, sem manchas e hidratada. Além disso, ele se adapta a todos os tipos de pele por ser hipoalérgico”, diz. As contraindicações quanto ao uso do produto são apenas para gestantes com menos de três meses de gestação.

Use salto sem prejudicar os seus pés!

(foto: Pixabay)

Para muitos, o uso do salto alto é sinônimo de elegância, feminilidade, sensualidade e beleza. Mas qual o reflexo do uso no corpo? O ortopedista Marco Antônio Machado, especialista em pé e tornozelo da Clínica SO.U, conta que “o uso do salto implica alterações da marcha e da pisada. Para patologias do tendão calcâneo, uma breve elevação do calcanhar pode levar ao alívio dos sintomas”. Bruno Lee, ortopedista especializado em pé e tornozelo, acrescenta que a elevação dos calcanhares leva ao deslocamento do centro de gravidade, o que aumenta a anteversão da pelve e a lordose lombar. E o alerta é: fique atenta ao modelo, pois existem riscos. Por diminuir a superfície de contato do pé com o chão, a pessoa está mais suscetível a sofrer entorses do tornozelo e joelho, e pode haver sobrecarga muscular. “É preciso atenção à altura e largura do salto e ao fortalecimento e alongamento da musculatura dos membros inferiores, região lombar e abdômen”, indica Bruno. Marco Antônio completa: “Diminuir o tempo de uso, trocar de modelo, intercalar com tênis e praticar alongamento de toda cadeia posterior do membro inferior ao final do dia também ajuda. Na dúvida, consulte um médico ortopedista para realizar o exame físico e ter a melhor solução para o caso”.





Como manter a saúde emocional na pandemia?

(foto: Pixabay)

Um ano depois e ainda estamos vivendo a pandemia de COVID-19, e sem saber o que está por vir. É uma situação que implica consequências emocionais. “O ser humano precisa de certezas e controle sobre a sua vida. E há muito tempo não temos isso. Por isso, as pessoas estão tão estressadas e ansiosas”, explica Fabrícia Gomes, psicóloga e mentora em inteligência emocional. E o que você tem feito para se cuidar e manter sua saúde emocional? Confira algumas dicas da psicóloga:





» Expresse suas emoções. Escreva sobre o que está sentindo, converse com amigos e coloque para fora. E pense sempre no que você pode estar aprendendo com toda essa situação

» Controle o foco da sua mente. Tente focar em coisas mais leves. Assista a coisas leves, conviva com pessoas leves e tire o foco das notícias catastróficas. Isso está no seu controle. Ficar reclamando só piora a situação

» Tire um tempo para fazer mais o que você gosta. Resgate aquele hobby que você tinha e se perdeu ao longo do tempo. Dá para fazer quase tudo on-line. As vezes, não é a situação ideal, mas busque o viável, não o perfeito

» Leia bons livros, ouça boas músicas e faça meditação. E tenha em mente que isso tudo alivia, mas se as emoções estiverem em colapso, busque ajuda profissional. Ninguém é obrigado a dar conta de tudo sozinho

Faz de conta e infância

(foto: Pixabay)

A estudante Natália Benincasa Velludo, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está convidando pais e filhos, de 4 ou 5 anos, para participarem de sua pesquisa sobre desenvolvimento infantil. O estudo tem o objetivo de investigar os efeitos da brincadeira simbólica e do interesse em fantasia para o desenvolvimento sociocognitivo infantil. A pesquisa é orientada pela professora Débora de Hollanda Souza, docente do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar. “No meu doutorado, quero descobrir os possíveis benefícios da fantasia e do brincar de faz de conta para a cognição social”, explica Natália Velludo. Devido ao isolamento social ocasionado pela pandemia, a coleta de dados está ocorrendo a distância. Os interessados podem contatar a pesquisadora respondendo ao questionário on-line (https://bit.ly/38C7EuA) ou pelo e-mail nbvelludo@estudante.ufscar.br.