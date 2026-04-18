Resistência antimicrobiana avança no mundo e ameaça tornar infecções comuns novamente potencialmente fatais

A resistência antimicrobiana deixou de ser um tema restrito a hospitais e laboratórios e passou a representar uma preocupação sanitária global. Em termos simples, trata-se da capacidade de bactérias, vírus, fungos e parasitas de sobreviver a medicamentos que antes funcionavam bem, como antibióticos comuns usados para tratar infecções do dia a dia. Esse fenômeno, acelerado pelo uso inadequado desses remédios, favorece o surgimento das chamadas superbactérias, que resistem a vários fármacos ao mesmo tempo.

Organismos internacionais vêm alertando que, sem mudanças rápidas, procedimentos considerados rotineiros como cirurgias, quimioterapia e transplantes podem se tornar muito mais arriscados. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a Resistência Antimicrobiana (RAM) como uma das dez maiores ameaças à saúde global. O tema é tratado em tom de urgência porque a perda de eficácia dos antibióticos atuais não é uma possibilidade distante, mas um processo em curso, com impacto direto na mortalidade e nos custos dos sistemas de saúde.

Resistência antimicrobiana: o que é e por que cresce tão rápido?

A resistência antimicrobiana surge de forma natural: bactérias se multiplicam rapidamente e, ao se reproduzir, podem sofrer mutações no material genético. Algumas dessas alterações, por acaso, tornam o microrganismo menos sensível ao medicamento. Quando o antibiótico é usado, ele elimina as bactérias sensíveis e seleciona as resistentes, que passam a dominar a população. Esse processo é um exemplo prático de evolução por seleção natural.

O problema se agrava quando antibióticos são utilizados de modo inadequado: em infecções virais, sem prescrição médica, em doses erradas ou com interrupção precoce do tratamento. Além disso, o uso excessivo de antibióticos na agropecuária para engorda de animais ou prevenção indiscriminada de doenças cria um ambiente perfeito para a seleção de bactérias resistentes que podem chegar às pessoas por meio de alimentos, água e contato com o ambiente.

Como as bactérias se tornam superbactérias na prática?

As bactérias contam com diferentes mecanismos biológicos para escapar da ação dos antibióticos. Alguns são simples, como o espessamento da parede celular, que impede a entrada do medicamento. Outros envolvem bombas de expulsão, estruturas capazes de bombear o fármaco para fora da célula antes que ele faça efeito. Há ainda enzimas que quebram ou modificam o antibiótico, tornando-o inofensivo.

Essas defesas podem surgir por mutações espontâneas, mas também são trocadas entre bactérias por meio de fragmentos de DNA chamados plasmídeos. Nesse processo, conhecido como transferência horizontal de genes, uma bactéria pode emprestar a outra genes de resistência, mesmo que pertençam a espécies diferentes. Isso acelera a disseminação de características de defesa em ambientes como hospitais, onde há grande circulação de antibióticos e de pacientes vulneráveis.

Mutações genéticas: alterações aleatórias que modificam o alvo do antibiótico.

alterações aleatórias que modificam o alvo do antibiótico. Produção de enzimas: proteínas que destroem ou alteram o medicamento.

proteínas que destroem ou alteram o medicamento. Bombas de efluxo: proteínas que expulsam o antibiótico para fora da célula.

proteínas que expulsam o antibiótico para fora da célula. Biofilmes: comunidades de bactérias envolvidas em uma camada protetora, como ocorre em cateteres e próteses.

Bactérias resistentes podem se espalhar rapidamente, tornando infecções comuns mais difíceis e caras de tratar – depositphotos.com / AndyFrith



Quais são os números alarmantes da OMS e do CDC?

Relatórios recentes evidenciam a dimensão do problema. Estimativas publicadas em conjunto com a OMS indicam que, em 2019, a resistência bacteriana esteve diretamente associada a cerca de 1,27 milhão de mortes no mundo e relacionada a quase 5 milhões de óbitos no total, quando consideradas infecções em que a RAM foi um fator contribuinte. Muitos desses casos envolvem infecções que, no passado, eram tratadas com antibióticos simples.

Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relatou que, a cada ano, pelo menos 2,8 milhões de pessoas desenvolvem infecções resistentes a antibióticos, resultando em mais de 35 mil mortes anuais. Esses números refletem apenas um país com boa capacidade de vigilância. Em regiões com menos recursos, a subnotificação é frequente, o que indica que o impacto global pode ser ainda maior.

Além do impacto humano, a resistência antimicrobiana traz um peso econômico expressivo. Estudos apoiados por organismos internacionais estimam que, sem medidas efetivas, a RAM pode levar a perdas cumulativas de trilhões de dólares até meados deste século, com aumento do tempo de internação, necessidade de medicamentos mais caros e queda na produtividade de trabalhadores adoecidos.

Por que desenvolver novos antibióticos é tão difícil e caro?

Um dos grandes desafios é que o desenvolvimento de antibióticos não acompanha a velocidade da evolução das bactérias. Criar um novo fármaco exige anos de pesquisa básica, testes pré-clínicos, ensaios em humanos e rigorosos processos regulatórios. O custo é alto e o retorno financeiro, relativamente baixo, porque esses medicamentos costumam ser usados por períodos curtos e, idealmente, reservados para casos graves.

Por essa razão, muitas empresas farmacêuticas reduziram ou encerraram seus programas de pesquisa em antibióticos, priorizando áreas com maior previsibilidade de lucro, como medicamentos para doenças crônicas. Para contornar esse cenário, surgem modelos alternativos de financiamento, com incentivos públicos e parcerias internacionais para dividir riscos e custos, ao mesmo tempo em que se tenta garantir o uso responsável dos novos fármacos.

Pesquisas longas e de alto custo. Retorno financeiro limitado para a indústria. Necessidade de preservar o uso do novo antibiótico para evitar rápida perda de eficácia. Dependência de políticas públicas e subsídios para viabilizar o desenvolvimento.

Inovações: como a Inteligência Artificial ajuda a vencer a RAM?

Nos últimos anos, a Inteligência Artificial (IA) passou a ser usada como aliada na busca por novas moléculas com potencial antibiótico. Algoritmos treinados com grandes bancos de dados de compostos químicos e informações biológicas conseguem identificar padrões e prever quais estruturas têm maior chance de agir contra determinadas bactérias. Esse processo reduz o tempo e o custo da fase inicial de descoberta de fármacos.

Em alguns estudos, modelos de IA foram capazes de sugerir moléculas totalmente diferentes das usadas atualmente, ampliando o leque de possibilidades. Embora essas descobertas ainda precisem ser validadas em laboratório e em ensaios clínicos, os resultados apontam para um futuro em que a tecnologia digital pode acelerar a resposta científica às superbactérias. A combinação de IA com biologia molecular e química medicinal tende a se tornar um eixo central das estratégias contra a resistência antimicrobiana.

Terapia fágica: vírus contra bactérias podem ser alternativa?

Outra frente promissora é a terapia fágica, que utiliza vírus chamados bacteriófagos para atacar bactérias específicas. Esses vírus se ligam à bactéria, injetam seu material genético e se multiplicam em seu interior, levando à destruição do microrganismo. Como cada fago costuma atingir apenas algumas espécies, o tratamento pode ser bastante direcionado, poupando a microbiota benéfica do organismo.

A terapia fágica vem sendo estudada para infecções complexas, como as causadas por bactérias multirresistentes em feridas crônicas ou em próteses. Alguns países da Europa Oriental já utilizam fagos há décadas, e, nos últimos anos, centros de pesquisa na América do Norte e na Europa Ocidental ampliaram ensaios clínicos nesse campo. Ainda há desafios, como regulamentação, padronização de produtos e monitoramento de possíveis resistências aos próprios fagos, mas a área é vista como um complemento importante aos antibióticos tradicionais.

Inovações como inteligência artificial e terapia fágica surgem como novas esperanças no combate à resistência antimicrobiana – depositphotos.com / tigatelu



Como a sociedade pode ajudar a preservar os antibióticos?

Especialistas em saúde pública reforçam que a ação individual e coletiva é essencial para retardar a expansão da resistência antimicrobiana. A prescrição responsável por profissionais de saúde, o cumprimento correto das orientações de tratamento e a rejeição ao uso de antibióticos sem indicação são medidas centrais. Campanhas de vacinação também reduzem a incidência de infecções, diminuindo a necessidade de antibióticos.

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Evitar o uso de antibióticos para resfriados e gripes, que são causados por vírus.

Seguir a prescrição até o final, sem interromper o tratamento por conta própria.

Não reutilizar sobras de medicamentos nem indicar antibióticos a outras pessoas.

Atentar para a higiene das mãos, da água e dos alimentos, reduzindo infecções.

Valorizar produtos de origem animal de cadeias que adotem uso responsável de antimicrobianos.

A resistência antimicrobiana aponta para um cenário em que infecções simples podem voltar a ser ameaça séria se não houver mudança de comportamento e investimento em inovação. As tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial aplicada à descoberta de medicamentos e a terapia fágica, mostram caminhos possíveis, mas não substituem o papel central da prevenção e do uso racional dos antibióticos já existentes. A forma como governos, profissionais de saúde, indústria e população agirem hoje tende a definir se o futuro será marcado por uma era pós-antibiótica ou por uma convivência mais segura com esses recursos terapêuticos.