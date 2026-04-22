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COMUNICADO DA PBH

Vacinação de bebês e crianças contra a bronquiolite é ampliada em BH

Além do Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE), outras nove unidades de saúde passam a ser referência na vacinação; entenda

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Repórter
22/04/2026 23:16

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De janeiro até o momento, foram aplicadas mais de 1,2 mil doses na capital
De janeiro até o momento, foram aplicadas mais de 1,2 mil doses na capital crédito: Rodrigo Clemente/PBH

 A Prefeitura de Belo Horizonte informou nesta quarta-feira (22/4) que ampliou os locais de imunização de bebês e crianças contra a bronquiolite. 

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Além do Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE), outras nove unidades de saúde passam a ser referência na vacinação. Os endereços e horários de funcionamento podem ser consultados no site na prefeitura (acesse aqui). 

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De janeiro até o momento, foram aplicadas mais de 1,2 mil doses na capital. Fazem parte do grupo elegível os bebês prematuros (nascidos com idade gestacional de até 36 semanas e 6 dias) menores de 6 meses (até 5 meses e 29 dias), que tenham recebido alta hospitalar.

Crianças menores de 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) com as seguintes comorbidades também integram o grupo: doença cardíaca congênita hemodinamicamente significativa (DCC), doença pulmonar crônica da prematuridade (DPCP), imunocomprometimento grave de origem congênita ou adquirida, fibrose cística, doenças neuromusculares, anomalias congênitas das vias aéreas e síndrome de Down.

Documentação

No momento da aplicação, é necessário apresentar, preferencialmente, documento de identificação com foto, certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina. Para crianças menores de 2 anos com comorbidades, é necessária, ainda, a comprovação da condição de saúde, por meio de laudos, declarações médicas ou resultados de exames. Os critérios para a definição dos grupos contemplados seguem as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

O que é a bronquiolite?

Conforme explica o Ministério da Saúde, a Bronquiolite Viral Aguda (BVA) é uma doença respiratória que afeta crianças menores de dois anos. É caracterizada pela inflamação dos bronquíolos, que são pequenas vias aéreas dos pulmões.

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O principal agente responsável pela BVA é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável por até 80% dos casos. No entanto, outros vírus também podem desencadeá-la, como adenovírus, parainfluenza, influenza, rinovírus, entre outros.

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