Aumento de casos pode antecipar fase epidêmica da gripe em MG, alerta Funed
Segundo dados da Fundação Ezequiel Dias, o padrão de circulação do vírus se antecipou em relação ao ano passado, iniciando quatro a seis semanas mais cedo
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A fase epidêmica da gripe, ou seja, o aumento súbito do número de casos esperado em Minas Gerais, pode chegar mais cedo neste ano. O alerta foi feito pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), devido ao aumento precoce de episódios da doença no estado. A preocupação da entidade se deve ao crescimento acelerado da influenza A, juntamente com o avanço do vírus sincicial respiratório (VSR).
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Dados fornecidos pelo Serviço de Virologia e Riquetsioses da Funed mostram que o padrão de circulação do vírus se antecipou em relação a 2025, o que indica o início mais cedo da fase epidêmica. Conforme a instituição, entre a última semana de março e as primeiras de abril, o índice de positividade da gripe já atingiu cerca de 20%. As datas correspondem às semanas epidemiológicas 13 e 15 (29 de março a 18 de abril). No ano passado, essa porcentagem só foi atingida na semana 19 (4 a 10 de maio).
"O principal achado da vigilância laboratorial é a antecipação do padrão de crescimento da Influenza A neste ano, com níveis de detecção observados cerca de quatro a seis semanas antes do registrado no ano anterior", esclareceu o técnico em Vírus Respiratórios da Funed, André Felipe Leal Bernardes. Segundo ele, os dados correspondem a resultados laboratoriais, os quais identificam mudanças no comportamento de circulação viral.
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Conforme a fundação, o cenário já sobrecarrega os serviços de saúde em cidades mineiras. Belo Horizonte e Contagem, na Região Metropolitana, decretaram situação de emergência, com destaque para o Hospital João Paulo II, no Centro da capital mineira, que registrou aumento expressivo de 65% nos pronto-atendimentos pediátricos.
A Funed alerta ainda para o aumento de casos em crianças e idosos devido à combinação da gripe com o VSR. “Enquanto a Influenza está frequentemente associada a quadros em adultos e idosos, o VSR tem impacto importante em crianças pequenas. Quando esses vírus circulam simultaneamente, há aumento da demanda por atendimento ambulatorial e hospitalar", reforçou André.
Procurada pelo Estado de Minas para saber detalhes de casos e cobertura vacinal, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), não retornou até a publicação desta matéria.
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Como se proteger da gripe
Ao tossir ou espirrar
– Cubra o nariz e a boca com o braço (dobra do cotovelo)
– Evite usar as mãos diretamente
Higienização das mãos
– Lave as mãos com água e sabão com frequência
– Use álcool em gel quando não puder lavar
Evite tocar o rosto
– Não leve as mãos aos olhos, nariz e boca sem higienizá-las
Contato com outras pessoas
– Evite cumprimentos com contato físico se estiver com sintomas gripais
– Mantenha distância de pessoas doentes
Se estiver doente
– Fique em casa e evite ambientes coletivos
– Procure atendimento se os sintomas piorarem
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Vacinação
– Mantenha a vacina contra a Influenza em dia.