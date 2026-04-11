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IMUNIZAÇÃO

BH: saiba onde se vacinar contra a gripe no Dia D

Postos funcionam neste sábado (11); ação ocorre após decreto de emergência por doenças respiratórias

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/04/2026 10:52

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Vacina contra o vírus influenza
Veja onde se vacinar contra a gripe no Dia D de Belo Horizonte crédito: Divulgação/Prefeitura de Marília

A Prefeitura de Belo Horizonte realiza, neste sábado (11/4), o Dia D de Vacinação contra a gripe, em meio ao aumento de casos de doenças respiratórias que levou o município a decretar situação de emergência. A mobilização amplia os pontos de imunização para facilitar o acesso da população.

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A vacinação será realizada das 8h às 17h em todos os 153 centros de saúde da capital. Também haverá aplicação de doses no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte, e no Hospital da Polícia Militar, localizado na Rua Pacífico Mascarenhas, s/n, no Bairro Santa Efigênia, também na Região Centro-Sul da capital mineira.

Outro ponto extra de vacinação será o Shopping Estação, na Avenida Cristiano Machado, 11.833, no Bairro Vila Clóris, na Região Norte de BH. No local, o atendimento ocorrerá em horário diferenciado, das 11h às 17h30, em um posto montado no 2º piso, próximo à loja Riachuelo.

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A prefeitura reforça que a vacina é segura e protege contra os principais vírus em circulação, incluindo as cepas Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. A imunização contribui para reduzir complicações, internações e mortes, especialmente em um cenário de alta demanda por atendimentos respiratórios na rede municipal.

Confira o grupo apto a vacinação:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
  • Gestantes
  • Idosos com 60 anos ou mais
  • Puérperas (até 45 dias após o parto)
  • Povos indígenas
  • Quilombolas
  • Pessoas em situação de rua
  • Trabalhadores de saúde
  • Professores do ensino básico e superior
  • Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento
  • Profissionais das Forças Armadas
  • Pessoas com deficiência permanente
  • Caminhoneiros
  • Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso
  • Trabalhadores portuários
  • Trabalhadores dos correios
  • População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas
  • Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade

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