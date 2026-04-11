BH: saiba onde se vacinar contra a gripe no Dia D

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Prefeitura de Belo Horizonte realiza, neste sábado (11/4), o Dia D de Vacinação contra a gripe, em meio ao aumento de casos de doenças respiratórias que levou o município a decretar situação de emergência. A mobilização amplia os pontos de imunização para facilitar o acesso da população.

A vacinação será realizada das 8h às 17h em todos os 153 centros de saúde da capital. Também haverá aplicação de doses no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte, e no Hospital da Polícia Militar, localizado na Rua Pacífico Mascarenhas, s/n, no Bairro Santa Efigênia, também na Região Centro-Sul da capital mineira.

Outro ponto extra de vacinação será o Shopping Estação, na Avenida Cristiano Machado, 11.833, no Bairro Vila Clóris, na Região Norte de BH. No local, o atendimento ocorrerá em horário diferenciado, das 11h às 17h30, em um posto montado no 2º piso, próximo à loja Riachuelo.

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A prefeitura reforça que a vacina é segura e protege contra os principais vírus em circulação, incluindo as cepas Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. A imunização contribui para reduzir complicações, internações e mortes, especialmente em um cenário de alta demanda por atendimentos respiratórios na rede municipal.

Confira o grupo apto a vacinação: