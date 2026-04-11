Vacinação contra gripe em BH: veja quem pode se imunizar

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Em meio ao aumento de casos de doenças respiratórias e após a decretação de situação de emergência, a Prefeitura de Belo Horizonte realiza, neste sábado (11/4), oDia D de Vacinação contra a gripe com foco nos públicos mais vulneráveis. A imunização segue os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e está disponível para os grupos prioritários.

Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais e puérperas (até 45 dias após o parto). Também fazem parte do público-alvo trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, entre outros grupos definidos pelo governo federal.

Confira o grupo apto a vacinação:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes

Idosos com 60 anos ou mais

Puérperas (até 45 dias após o parto)

Povos indígenas

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores de saúde

Professores do ensino básico e superior

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos correios

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade

A estratégia busca ampliar a cobertura vacinal, que ainda é considerada baixa na capital. Dados mais recentes da Prefeitura de BH informam que 14,6% dos idosos foram imunizados. Entre gestantes, a cobertura é de 9,2%, enquanto crianças de 6 meses a menores de 6 anos somam 4,3%.

Além da vacina contra a gripe, o município também disponibiliza outros imunizantes voltados à prevenção de doenças respiratórias. A vacina contra a COVID-19 está disponível para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, idosos e demais integrantes de grupos prioritários. Já a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é ofertada para gestantes a partir da 28ª semana de gestação.

Demanda

A ampliação da vacinação ocorre em um contexto de pressão sobre a rede municipal de saúde. Em 2026, já foram registrados cerca de 112 mil atendimentos por sintomas respiratórios e mais de 3,7 mil solicitações de internação. Diante desse cenário, a prefeitura decretou situação de emergência para reforçar a assistência e ampliar a capacidade de resposta do SUS-BH.

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Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina. No caso das puérperas, também é exigida a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro hospitalar do parto.