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IMUNIZAÇÃO

Vacinação contra gripe em BH: veja quem pode se imunizar

Campanha é voltada a grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde; Dia D ocorre neste sábado (11) em toda a capital

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/04/2026 10:44

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Vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira (23/3) em BH
A imunização segue os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e está disponível para grupos prioritários crédito: Rodrigo Clemente/PBH

Em meio ao aumento de casos de doenças respiratórias e após a decretação de situação de emergência, a Prefeitura de Belo Horizonte realiza, neste sábado (11/4), oDia D de Vacinação contra a gripe com foco nos públicos mais vulneráveis. A imunização segue os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e está disponível para os grupos prioritários.

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Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais e puérperas (até 45 dias após o parto). Também fazem parte do público-alvo trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, entre outros grupos definidos pelo governo federal.

Confira o grupo apto a vacinação:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
  • Gestantes
  • Idosos com 60 anos ou mais
  • Puérperas (até 45 dias após o parto)
  • Povos indígenas
  • Quilombolas
  • Pessoas em situação de rua
  • Trabalhadores de saúde
  • Professores do ensino básico e superior
  • Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento
  • Profissionais das Forças Armadas
  • Pessoas com deficiência permanente
  • Caminhoneiros
  • Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso
  • Trabalhadores portuários
  • Trabalhadores dos correios
  • População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas
  • Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade

A estratégia busca ampliar a cobertura vacinal, que ainda é considerada baixa na capital. Dados mais recentes da Prefeitura de BH informam que 14,6% dos idosos foram imunizados. Entre gestantes, a cobertura é de 9,2%, enquanto crianças de 6 meses a menores de 6 anos somam 4,3%.

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Além da vacina contra a gripe, o município também disponibiliza outros imunizantes voltados à prevenção de doenças respiratórias. A vacina contra a COVID-19 está disponível para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, idosos e demais integrantes de grupos prioritários. Já a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é ofertada para gestantes a partir da 28ª semana de gestação.

Demanda 

A ampliação da vacinação ocorre em um contexto de pressão sobre a rede municipal de saúde. Em 2026, já foram registrados cerca de 112 mil atendimentos por sintomas respiratórios e mais de 3,7 mil solicitações de internação. Diante desse cenário, a prefeitura decretou situação de emergência para reforçar a assistência e ampliar a capacidade de resposta do SUS-BH.

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Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina. No caso das puérperas, também é exigida a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro hospitalar do parto.

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