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SANCIONADO

Servidores da Câmara de BH terão reajuste de 10% a partir de abril

Lei estabelece que os custos serão bancados por dotações orçamentárias próprias do Legislativo

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
26/03/2026 08:34

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Servidores da Câmara de Belo Horizonte terão reajuste de 10% a partir de abril crédito: Divulgação Câmara Municipal de Belo Horizonte

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) sancionou, na manhã desta quinta-feira (26/3), a lei que concede reajuste de 10% na remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). O aumento passa a valer a partir de 1º de abril de 2026.

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Na prática, o texto garante a recomposição salarial com base nos vencimentos vigentes em março deste ano. A lei também estabelece que os custos serão bancados por dotações orçamentárias próprias do Legislativo, sem impacto direto nas contas do Executivo municipal.

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O projeto que deu origem à medida foi aprovado em segundo turno pelos vereadores no mês passado. Na justificativa, a Mesa Diretora argumentou que o reajuste busca valorizar o trabalho dos servidores e assegurar o funcionamento das atividades legislativas.

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Ainda segundo o texto, mesmo com o aumento, os gastos com pessoal permanecem dentro dos limites constitucionais. A Constituição prevê que até 70% da receita do Legislativo, formada pelo repasse obrigatório da prefeitura, pode ser destinada à folha de pagamento.

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