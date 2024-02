A Câmara de Belo Horizonte (CMBH) aprovou nesta segunda-feira (19/2), em segundo turno, o reajuste de 10% para servidores do Legislativo da capital mineira, provavelmente, a partir de abril.

"O Projeto de Lei (PL) tem por objetivo valorizar os serviços desempenhados pelos servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, bem como reconhecer seu trabalho, que possibilita o funcionamento de todas as instâncias decisórias do Poder Legislativo", foi a justificativa do Projeto de Lei 838/2024.

O texto argumenta que, mesmo com o aumento, os gastos totais com pessoal ficam abaixo do que a legislação determina.

O Constituição determina que, no máximo, 70% da receita, o que equivale ao repasse obrigatório que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), seja destinado à folha de pagamento.

O reajuste também vai incidir sobre o valor do auxílio alimentação para os funcionários.