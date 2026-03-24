Vereador quer impedir homenagem a participante do 8 de janeiro em rua de BH

Depois da Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovar um projeto de lei que muda o nome de uma rua no Bairro Betânia, na região Oeste da capital, para homenagear um homem que participou dos atos golpistas em 8 de janeiro de 2023, o vereador Pedro Patrus (PT) anunciou que vai entrar com recurso para impedir a troca.

Aprovado pela Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) nesta terça-feira (24/3), o texto mudou o nome da rua “A-4” para “Cleriston Pereira da Cunha”.

Rua do Betânia

Esse tipo de projeto não precisa passar pelo Plenário da Casa para entrar em vigor. Entretanto, o recurso a ser apresentado por Patrus torna necessária a aprovação em sessão plenária.

“A nomeação de uma via de Belo Horizonte que homenageia uma pessoa com envolvimento em ações criminosas contra o Estado Democrático de Direito, que não tem nenhuma relação com a cidade e, sequer, alguma atuação de interesse público, é inaceitável”, diz nota divulgada pela assessoria do vereador.

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Natural de Feira da Mata (BA), Cleriston Pereira da Cunha morava em Brasília e participou do ataque à sede dos Três Poderes. Ficou preso no Complexo da Papuda enquanto aguardava julgamento e morreu 80 dias após um mal súbito no cárcere, em 2023.

