Onde tem Vacina: painel para ver onde se vacinar é lançado na Grande BH

A vacinação é um processo muito importante para a população mas que demanda muitas vezes, um deslocamento incerto para Unidades de Saúde Básica (UBS), que não tem a vacina necessária. Pensando nessa necessidade foi lançado o painel Onde tem Vacina, por meio da Secretária de Saúde do Estado de Minas Gerais (SES-MG), com o objetivo de facilitar o acesso da população ao serviço de saúde.

O painel, lançado nessa segunda-feira (11/5), por enquanto, está apenas disponível em Vespasiano, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e pode ser acessado através do link.

A ferramenta foi desenvolvida pela equipe técnica da SES-MG, em parceria com o município de Vespasiano. Através do painel é possível verificar a caderneta de vacinação, consultar a aba das vacinas e alguns dados sobre o vacimóvel.

A pesquisa pode ser feita tanto pelo tipo de vacina, quanto para consultar os imunizantes disponíveis na unidade mais próxima. A funcionalidade é atrelada a um mapa que permite a visualização da distância entre a UBS e a casa do cidadão.

Um dos principais objetivos é recuperar e ampliar a cobertura vacinal. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a recente campanha de vacinação contra a gripe atingiu apenas 32,5% dos grupos de risco, quando a meta era de 90%.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi destacou que a campanha une tecnologia e inovação a serviço da saúde pública de Minas Gerais. “Disponibilizar na palma da mão quais são aquelas unidades que possuem vacinas, quais estão disponíveis e quais quantitativos.”, diz.

Inicialmente vai começar apenas no município piloto de Vespasiano mas o objetivo é expandir a operação assim que possível para outros municípios que queiram participar.

Eduardo Prosdocimi diz que a medida será pactuada na governança do SUS, no dia 20 deste mês para que os municípios que queiram aderir façam requerimentos para juntar-se ao programa. Ele também destaca como a integração desses diferentes sistemas, junto com uma troca de informações rápidas são essenciais para o acesso completo do cidadão aos seus direitos de saúde.

O painel se junta a ações do Governo de Minas para fortalecer a vacinação. Em 2025, Minas Gerais alcançou recorde histórico, com 16,4 milhões de doses aplicadas.

Para os anos de 2025 e 2026, foram destinados R$ 210,7 milhões ao Programa Mineiro de Imunizações, com objetivo de ampliar coberturas vacinais e a capacitação das equipes.

Para ampliar o acesso, especialmente em áreas de difícil alcance, o Estado também utiliza vacimóveis. O método já recebeu mais de R$ 100 milhões para a aquisição de 249 veículos, que permitem a vacinação em locais mais afastados.

Campanha de vacinação expandida em Minas

Nesta terça (12/5), a Secretaria de Saúde do Estado, através do Diário Oficial do Estado (DOE), oficializou a expansão da vacinação contra gripe em Minas Gerais para todos com mais de seis meses de idade. O cronograma foi adiantado, uma vez que a SES informou que a campanha para os grupos prioritários seguiria até o sábado (30/5). As mudanças ocorrem de acordo com a disponibilidade das vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde.

O objetivo dessa fase é estender a proteção da população, reduzir casos graves, internações e óbitos. A expansão acontece conforme a realidade de cada município e a disponibilidade das doses, distribuídas pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a SES-MG, a ampliação ainda depende das remessas do Ministério da Saúde e o foco deve ser garantir a continuidade do atendimento e proteção dos grupos de riscos.

“O momento de se vacinar é agora. O bom uso da vacina é um componente tão estratégico e importante do nosso Sistema Único de Saúde, focando no público prioritário mas tornando acessível para aquelas pessoas que queiram se vacinar”, diz o subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi, sobre o momento da expansão.



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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima