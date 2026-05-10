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ALERTA NA SAÚDE

Minas confirma primeira morte por hantavírus no país

Secretaria de Estado de Saúde afirmou neste domingo (10/4) que vítima era da Região Alto Paranaíba e trata-se do único óbito pela doença no Brasil em 2026

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
10/05/2026 12:21

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Casos em navio de cruzeiro reacendem alerta sobre hantavírus: veja diferenças para a Covid-19 e como se prevenir
Casos em navio de cruzeiro reacendem alerta sobre hantavírus; Minas teve uma morte pela doença confirmada nesse domingo (10/5): crédito: Portal Giro 10

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou, neste domingo (10/5), uma morte por hantavírus no estado. É o único óbito pela doença registrado no Brasil em 2026, segundo a SES.

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De acordo com a pasta, a vítima trata-se de um paciente, um homem de 46 anos, residente do município de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. Ele tinha histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura.

Os primeiros sintomas começaram em 2 de fevereiro. No dia 8 do mesmo mês, o quadro evoluiu para óbito. A infecção foi confirmada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

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A SES-MG, no entanto, informou em nota que "foi um caso isolado" sem relação com outros registros da doença.

O que é hantavírus?

As infecções por hantavírus ocorrem principalmente em áreas rurais, geralmente associadas a atividades ocupacionais ligadas à agricultura e ao contato com ambientes infestados por roedores silvestres.

De acordo com a secretaria, a hantavirose é uma doença viral aguda que, no Brasil, se manifesta principalmente na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. A transmissão para humanos ocorre, na maioria das vezes, pela inalação de partículas presentes na urina, fezes e saliva de roedores infectados.

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Quais são os sintomas?

Os sintomas iniciais incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça, dor lombar e dor abdominal. Nos casos mais graves, a doença pode evoluir para dificuldade respiratória, tosse seca, aceleração dos batimentos cardíacos e queda da pressão arterial.

Ainda conforme comunicado pela SES-MG, não existe tratamento específico para a hantavirose. O atendimento é baseado em medidas de suporte clínico, conforme avaliação médica.

 

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Medidas preventivas

• Manter alimentos armazenados em recipientes fechados e protegidos de roedores
• Dar destino adequado ao lixo e entulhos
• Manter terrenos limpos e roçados ao redor das residências
• Não deixar ração animal exposta
• Retirar diariamente restos de alimentos de animais domésticos
• Enterrar o lixo orgânico a pelo menos 30 metros das construções
• Evitar plantações muito próximas das residências, mantendo distância mínima de 40 metros
• Ventilar o ambiente antes de entrar em locais fechados, como paióis, galpões, armazéns e depósitos
• Umedecer o chão com água e sabão antes da limpeza desses ambientes, evitando varrer a seco

 

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