Chefe da OMS chega a Tenerife antes da evacuação por surto de hantavírus
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou na tarde deste sábado (9) à ilha espanhola de Tenerife para ajudar a supervisionar o desembarque de um cruzeiro afetado pelo hantavírus, informou um porta-voz da agência.
Tedros Adhanom Ghebreyesus aterrissou junto com uma delegação espanhola na ilha, onde a maioria das quase 150 pessoas a bordo do MV Hondius, de bandeira holandesa, deverá ser evacuada e repatriada de avião após semanas no mar.
nl/jj/mvl/dg/ic