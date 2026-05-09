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OMS considera todos os passageiros do navio afetado por hantavírus como 'contatos de alto risco'

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AFP
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Repórter
09/05/2026 13:10

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou neste sábado (9) que considera todas as pessoas a bordo do cruzeiro afetado por um surto de hantavírus como contatos de "alto risco", que devem ser monitorados ativamente durante 42 dias.

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"Classificamos todas as pessoas a bordo como o que chamamos de contatos de alto risco", disse Maria Van Kerkhove, diretora de preparação e prevenção de epidemias e pandemias da OMS, durante um evento nas redes sociais.

Ela acrescentou que se recomenda "um acompanhamento e monitoramento ativo de todos os passageiros e tripulantes que desembarcarem durante um período de 42 dias".

Ela ressaltou que o risco para a população em geral e para os habitantes das Ilhas Canárias, onde se espera que o cruzeiro MV Hondius lance âncora no domingo, continua sendo "baixo".

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nl/rmb/mab/ahg/am

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