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Morar em BH: quanto custa o aluguel nos bairros mais valorizados em 2026

Com o preço médio de compra superando R$ 10 mil/m² e aluguéis em alta, veja um comparativo de custos nos bairros mais cobiçados da capital mineira.

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
17/04/2026 11:24 - atualizado em 17/04/2026 11:24

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Morar em BH: quanto custa o aluguel nos bairros mais valorizados em 2026
Vista aérea da Lagoa da Pampulha, que integra uma das regiões de Belo Horizonte com imóveis valorizados. crédito: Maria Tereza Correia/EM

Morar em um dos bairros que mais crescem em Belo Horizonte exige um orçamento cada vez mais robusto. A escolha de um novo lar na capital mineira em 2026 passa por entender a dinâmica de um mercado aquecido, onde o preço médio do metro quadrado para compra já ultrapassa os R$ 10.456, e o valor do aluguel acumula uma alta de mais de 10% nos últimos 12 meses, atingindo uma média de R$ 48,28/m².

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Bairros tradicionalmente nobres da região Centro-Sul, como Savassi, Lourdes, Sion e Santo Agostinho, continuam a liderar os rankings de valorização e de custo de vida. Essas áreas concentram uma infraestrutura premium, com comércios, serviços de alta qualidade e lazer, o que justifica os preços elevados e a demanda constante.

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Por outro lado, bairros como o Buritis, na região Oeste, e o Castelo, na Pampulha, que registraram um crescimento acelerado nas últimas décadas, também viram seus preços subirem expressivamente. Embora antes considerados alternativas mais acessíveis, hoje figuram entre os mais procurados e valorizados, refletindo a modernização e a crescente oferta de serviços que atraem novos moradores.

Essa dinâmica mostra que a busca por um bom negócio na capital envolve analisar para além dos bairros mais famosos. Áreas como Barro Preto, São Pedro e Santa Efigênia, por exemplo, registraram valorizações expressivas recentemente, indicando novas frentes de investimento e expansão imobiliária.

Preços do metro quadrado nos bairros em destaque

Para entender melhor o cenário atual, confira uma estimativa dos valores médios para compra em algumas das áreas mais procuradas de Belo Horizonte. É importante notar que os preços são estimativas e podem variar conforme as características e a localização exata do imóvel.

  • Savassi: Continua sendo um dos endereços mais cobiçados e caros da cidade. O preço de compra supera os R$ 17.500 por metro quadrado, e o bairro mantém um dos custos de aluguel mais altos da capital.

  • Lourdes, Santo Agostinho e Funcionários: Consolidaram-se no topo da lista, com valores para compra que variam entre R$ 14.600 e R$ 16.000 por metro quadrado, atraindo moradores que buscam luxo e conveniência.

  • Sion: Conhecido pela tranquilidade e arborização, segue entre os mais valorizados. Para comprar um imóvel na região, o investimento fica na faixa de R$ 12.000 a R$ 15.000 por metro quadrado.

  • Buritis: Deixou de ser uma opção “mais acessível” e hoje tem um mercado consolidado e valorizado. O valor de compra gira em torno de R$ 9.300 por metro quadrado, e o bairro está entre os mais procurados para aluguel.

  • Castelo: Com perfil residencial e em constante desenvolvimento na região da Pampulha, apresenta valores de compra competitivos, mas com uma clara tendência de alta, acompanhando o crescimento da infraestrutura local.

A decisão final sobre onde morar em Belo Horizonte envolve equilibrar o orçamento com o estilo de vida desejado. Analisar a rotina, as necessidades de deslocamento e o que cada bairro oferece é fundamental para fazer uma escolha que alie conforto e um bom investimento para o futuro em um mercado cada vez mais competitivo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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