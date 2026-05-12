Grupo do Felício Rocho inaugura faculdade de Ciências da Saúde em BH

Biblioteca e sala de aula da nova faculdade, que será inaugurada hoje e contará com sedes nas avenidas dos Andradas e do Contorno Fotos: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Formar profissionais dentro da rotina de um hospital de alta complexidade é a aposta da nova Faculdade Felício Rocho de Ciências da Saúde, que será inaugurada hoje (12/5), em Belo Horizonte. Criada pela Fundação Felice Rosso, a instituição nasce com foco na área da saúde e terá como primeiro curso a graduação em Tecnologia em Radiologia. A proposta busca aproximar os estudantes da prática hospitalar desde o início da formação, utilizando a estrutura do Hospital Felício Rocho, no Barro Preto, Região Centro-Sul da capital, como espaço de aprendizado.

aula Fotos: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A abertura da faculdade marca uma nova etapa na história do hospital, tradicional referência em saúde em Minas Gerais. Embora a instituição já atuasse há décadas na formação de profissionais por meio de residências médicas, especializações e cursos de capacitação, esta será a primeira vez que o grupo terá uma faculdade própria, unindo ensino, pesquisa, extensão e prática hospitalar em uma formação conectada às demandas contemporâneas da saúde.



“O Felício Rocho está envolvido com a educação em saúde há muitos e muitos anos, e a Faculdade Felício Rocho de Ciências da Saúde nasce com o propósito de contribuir para a formação de profissionais altamente qualificados, preparados para os desafios atuais e futuros da saúde. Nossa proposta une tradição, inovação e prática hospitalar em uma formação humanizada e conectada às transformações tecnológicas e científicas do setor”, ressalta o diretor-geral da nova faculdade, João Oscar Falcão Jr.



A cerimônia de inauguração será realizada no Teatro Professora Maria Angela, dentro do hospital, reunindo representantes da área médica, acadêmica e institucional. A instituição terá duas sedes, na Avenida dos Andradas, 302, no Centro, e na Avenida do Contorno, 9.530, no Barro Preto.



A escolha do curso de Tecnologia em Radiologia para inaugurar as atividades da faculdade não foi por acaso. De acordo com o diretor-geral, a decisão levou em consideração a estrutura já existente no Hospital Felício Rocho, a crescente procura do mercado por profissionais especializados em diagnóstico por imagem e impulsionada pelo envelhecimento da população. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que no período de 2000 a 2023, a proporção de idosos (60+) na população brasileira aumentou de 8,7% para 15,6%.



“A gente pensou em algo que pudesse responder a uma demanda interna. Temos um setor de radiologia muito robusto dentro do hospital, e entendemos que essa seria uma forma segura de começar construindo uma base sólida e com excelência desde o primeiro curso. Aprendendo e assumindo as responsabilidades referentes na instituição de ensino de forma gradativa, segura e ao mesmo tempo excelente. Essa que é a ideia”, explica.



O curso terá duração de três anos, divididos em seis semestres, com carga horária total de 3.026 horas e oferta anual de 30 vagas. Os interessados podem se inscrever entre 25 de maio e 19 de junho pelo site oficial da instituição. A taxa de inscrição será de R$ 120, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda, conforme critérios previstos no edital que será divulgado em breve.



O vestibular será em 28 de junho e contará com questões objetivas de português e matemática, além de redação. As aulas da primeira turma estão previstas para começar em 3 de agosto no período noturno e aos sábados.



Com uma proposta que alia teoria e prática, os estudantes terão formação voltada para áreas como radiologia convencional, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia e radiologia industrial, além de conteúdos ligados à proteção radiológica e biossegurança.



A experiência prática não ficará restrita apenas dentro do hospital. A faculdade também prevê parcerias externas para experiências em outras áreas de atuação do tecnólogo em radiologia, como odontologia, medicina veterinária e setor industrial.



OUTROS CURSOS

Embora a radiologia seja a primeira graduação, a instituição já projeta expansão para outras áreas. Entre os cursos planejados para os próximos anos estão: Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia e Biomedicina. A ampliação, no entanto, será gradual. Segundo João, a prioridade inicial será consolidar a primeira graduação antes de abrir novos cursos. “A ideia é crescer de forma segura, consolidando cada etapa antes de avançar para novas graduações”, disse.



Paralelamente, a faculdade assumirá a gestão acadêmica de programas que já funcionam dentro do Hospital Felício Rocho, incluindo cursos de pós-graduação, especialização, fellowship — programa de subespecialização para médicos que já concluíram a residência, com foco em prática clínica ou pesquisa — e residência médica.

Atualmente, a estrutura vinculada ao hospital já conta com mais de 30 programas de formação continuada em parceria com outras instituições de ensino. Com a criação da faculdade própria, a Fundação Felice Rosso pretende centralizar essa atuação acadêmica.



A expectativa da fundação é adotar na área acadêmica o mesmo padrão de excelência já associado ao hospital. “A gente quer ser um balizador de excelência para o mercado e referência do que pode ser feito de melhor na formação de saúde desses profissionais no estado”, finalizou o diretor-geral. n

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho