Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Últimos voos com passageiros do cruzeiro afetado por hantavírus pousam nos Países Baixos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/05/2026 21:27

compartilhe

SIGA

Os dois últimos aviões de evacuação que transportavam passageiros e tripulantes do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado por um surto de hantavírus, pousaram nos Países Baixos nesta terça-feira (11), constatou um jornalista da AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao todo, 28 evacuados do navio viajavam nas aeronaves, incluindo passageiros, membros da tripulação e equipe médica, segundo o Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos.

O primeiro avião a aterrissar transportava seis passageiros do navio: quatro da Austrália, um da Nova Zelândia e um britânico que mora na Austrália. 

Espera-se que estas seis pessoas permaneçam em um centro de quarentena perto do aeroporto antes de retornarem ao território australiano.

Vestidos com macacões brancos e máscaras, desembarcaram segurando sacos brancos com seus pertences e entraram no terminal. 

O outro avião transportava 19 tripulantes, um médico britânico e dois epidemiologistas (um da Organização Mundial da Saúde e outro do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças). 

Estes membros da tripulação desembarcaram sem equipamento médico, mas ainda com máscaras, e também carregavam grandes sacos brancos com seus pertences. 

O Hondius agora segue de Tenerife para Roterdã, nos Países Baixos, onde atracará para ser desinfetado.

Permanecem a bordo 25 tripulantes e dois membros da equipe médica, informou na segunda-feira a operadora Oceanwide Expeditions. 

O navio também transporta o corpo de uma passageira alemã que faleceu durante a viagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sh/ric/ach/cr/mr/yr/rpr

Tópicos relacionados:

aviacao hantavirus paisesbaixos saude voo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay