Últimos voos com passageiros do cruzeiro afetado por hantavírus pousam nos Países Baixos

Os dois últimos aviões de evacuação que transportavam passageiros e tripulantes do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado por um surto de hantavírus, pousaram nos Países Baixos nesta terça-feira (11), constatou um jornalista da AFP.

Ao todo, 28 evacuados do navio viajavam nas aeronaves, incluindo passageiros, membros da tripulação e equipe médica, segundo o Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos.

O primeiro avião a aterrissar transportava seis passageiros do navio: quatro da Austrália, um da Nova Zelândia e um britânico que mora na Austrália.

Espera-se que estas seis pessoas permaneçam em um centro de quarentena perto do aeroporto antes de retornarem ao território australiano.

Vestidos com macacões brancos e máscaras, desembarcaram segurando sacos brancos com seus pertences e entraram no terminal.

O outro avião transportava 19 tripulantes, um médico britânico e dois epidemiologistas (um da Organização Mundial da Saúde e outro do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças).

Estes membros da tripulação desembarcaram sem equipamento médico, mas ainda com máscaras, e também carregavam grandes sacos brancos com seus pertences.

O Hondius agora segue de Tenerife para Roterdã, nos Países Baixos, onde atracará para ser desinfetado.

Permanecem a bordo 25 tripulantes e dois membros da equipe médica, informou na segunda-feira a operadora Oceanwide Expeditions.

O navio também transporta o corpo de uma passageira alemã que faleceu durante a viagem.

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