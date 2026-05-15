Suspeito de destruir casa da ex em incêndio e ameaçá-la é preso em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um jovem de 19 anos, suspeito de incendiar a casa da ex-companheira, de 17, e ameaçar de morte pessoas da família dela, foi preso pela Polícia Militar em Itueta (MG), no Vale do Rio Doce, na manhã desta sexta-feira (15/5). O incêndio foi combatido pelo Corpo de Bombeiros, e o imóvel acabou interditado.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a adolescente e a mãe dela, que residiam no imóvel, afirmaram que o rapaz retirou o filho dele do local à força. Antes de incendiar a casa, ele ameaçou matar as duas com uma "metralhadora", segundo relataram as vítimas. A idade do menino não foi registrada na ocorrência.

Os policiais iniciaram buscas na cidade e localizaram o jovem. Os militares encontraram na casa dele duas armas artesanais de uso restrito, possivelmente, como descrito na ocorrência, de calibre .40. Uma delas estava dentro de uma mochila no quarto do rapaz. A outra estava no quintal.

Corpo de Bombeiros combateu incêndio no local na manhã desta sexta-feira (15/5) PMMG

Além do armamento, um tablete de maconha foi apreendido. A polícia também recolheu o celular do jovem, pois as vítimas disseram que as ameaças de morte haviam ocorrido outras vezes, inclusive por meio de mensagens. Ainda conforme os depoimentos colhidos pela polícia, o jovem controlava a rotina da ex-companheira e praticou violência contra ela até mesmo durante a gravidez.

O relacionamento entre o rapaz e a adolescente havia terminado há cerca de uma semana. Os atos criminosos têm ocorrido porque, ainda de acordo com as vítimas, o jovem não aceita o fim da relação. Nessa quarta-feira (14/5), a jovem, inclusive, já havia registrado boletim de ocorrência contra o ex por violência doméstica.

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Após a prisão, o rapaz foi levado pelos militares para a delegacia da Polícia Civil em Resplendor (MG), também na região do Vale do Rio Doce.