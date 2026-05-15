Atlético homenageará menino de 11 anos morto em partida amadora

A morte de Bernardo Amorim Calixto Santos, de 11 anos, causou profunda comoção em Minas Gerais após ele ser atingido por uma trave de futebol no último sábado (9/5), em um estádio de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso mobilizou manifestações de solidariedade e levou o Atlético a preparar uma homenagem em sua memória. Torcedor apaixonado pelo clube, ele será homenageado amanhã (16/5), durante a partida contra o Mirassol, na Arena MRV, na capital mineira.

Bernardo morreu na véspera do Dia das Mães, após uma estrutura metálica cair sobre sua cabeça durante uma partida amadora entre amigos, no Estádio Municipal Inácia de Carvalho.

Segundo relatos de familiares, o acidente aconteceu quando crianças brincavam no gramado após o encerramento da partida. A estrutura teria cedido e atingido o menino na cabeça, provocando um grave traumatismo craniano. Ele foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu.

Morador do Bairro São Miguel Arcanjo, em Ribeirão das Neves, Bernardo era apaixonado por futebol e acompanhava de perto os jogos do Atlético. Segundo familiares, sonhava em se tornar jogador profissional e desejava atuar ao lado do pai, Maurício Calixto Gomes, atleta de um time amador da região.

A homenagem preparada pelo Atlético deve ocorrer às 18h30, antes da partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube foi informado sobre a história do garoto e decidiu prestar tributo ao jovem torcedor em meio à forte repercussão do caso.

A tragédia também provocou manifestações de pesar entre moradores, torcedores e equipes do futebol amador da Grande BH.

O velório e o enterro ocorreram sob forte comoção de familiares e da comunidade. Nas redes sociais, mensagens de solidariedade se multiplicaram, enquanto moradores cobram a apuração das circunstâncias do acidente e a fiscalização das estruturas esportivas em campos e estádios municipais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Penna