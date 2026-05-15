"Cala a boca se não leva um tiro na cara", ameaça assaltante em MG
Vítimas foram rendidas dentro de casa por homens armados no interior de Minas
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Um casal viveu momentos de terror durante um assalto na manhã dessa quinta-feira (14/5), em Delta (MG), no Triângulo.
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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 8h, em uma residência localizada na Rua Dezesseis, Bairro Chácaras dos Lagos.
De acordo com a ocorrência, a vítima, uma mulher, realizava trabalhos na horta da casa quando foi surpreendida por dois homens armados.
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Um dos suspeitos apontou a arma para ela e fez ameaças de morte. “Cala a boca se não quiser levar um tiro na cara”, teria dito o criminoso, conforme relato da vítima à polícia.
Ainda segundo a PM, a mulher tentou pedir socorro, mas foi agredida com um soco no rosto e derrubada no chão.
Na sequência, os suspeitos arrastaram a vítima para dentro da residência enquanto o comparsa mantinha a arma apontada para ela.
Dentro do imóvel, o segundo criminoso rendeu o marido da vítima, que estava deitado em um dos cômodos da casa. Conforme a ocorrência, ele portava um revólver calibre .38 do tipo “bulldoguinho”.
Os suspeitos colocaram o casal sentado no sofá da sala e afirmaram que o principal objetivo era roubar uma Fiat Toro pertencente à família.
Após tentarem ligar o veículo sem sucesso, os criminosos desistiram e roubaram um Volkswagen Gol 1.0 Plus verde. Antes da fuga, eles colocaram dentro do carro uma televisão, uma caixa de som residencial, três celulares, além de chaves da residência e da Fiat Toro.
Segundo a PM, os autores fugiram em direção a Uberaba (MG) pela rodovia municipal AMG-25, conhecida como Filomena Cartafina.
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Até o momento, ninguém foi preso. A polícia segue em rastreamento para localizar os suspeitos e recuperar os materiais roubados.