Vídeo: idosa é derrubada por adolescente durante assalto na Savassi, em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma idosa de 85 anos foi derrubada por um ladrão e teve uma pulseira de ouro roubada na manhã desta segunda-feira (13) na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou a ação criminosa. O suspeito é um adolescente de 15 anos. Assista ao vídeo:

Apesar de ter sofrido escoriações na perna direita e no braço direito, a vítima dispensou atendimento médico e voltou para a casa, pois tem uma filha médica que poderia dar assistência a ela, segundo consta no boletim de ocorrência.