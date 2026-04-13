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VIOLÊNCIA

Vídeo: idosa é derrubada por adolescente durante assalto na Savassi, em BH

Crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
13/04/2026 22:09 - atualizado em 13/04/2026 22:12

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Câmera de segurança flagrou ação criminosa
Câmera de segurança flagrou ação criminosa crédito: Reprodução

Uma idosa de 85 anos foi derrubada por um ladrão e teve uma pulseira de ouro roubada na manhã desta segunda-feira (13) na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou a ação criminosa. O suspeito é um adolescente de 15 anos. Assista ao vídeo: 

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Apesar de ter sofrido escoriações na perna direita e no braço direito, a vítima dispensou atendimento médico e voltou para a casa, pois tem uma filha médica que poderia dar assistência a ela, segundo consta no boletim de ocorrência. 

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Adolescente fugiu pela Rua Rio Grande do Norte, no sentido Centro, mas acabou apreendido pela Polícia Militar no cruzamento das ruas Paraíba e Gonçalves Dias. De acordo com a ocorrência, ele confessou o crime e relatou que não estava mais com a pulseira roubada.

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O rapaz também disse que havia cometido o roubo a mando de outra pessoa, que não havia sido encontrada pela polícia até a publicação desta matéria.

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