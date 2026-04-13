Vídeo: idosa é derrubada por adolescente durante assalto na Savassi, em BH
Crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte
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Uma idosa de 85 anos foi derrubada por um ladrão e teve uma pulseira de ouro roubada na manhã desta segunda-feira (13) na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou a ação criminosa. O suspeito é um adolescente de 15 anos. Assista ao vídeo:
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Apesar de ter sofrido escoriações na perna direita e no braço direito, a vítima dispensou atendimento médico e voltou para a casa, pois tem uma filha médica que poderia dar assistência a ela, segundo consta no boletim de ocorrência.