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SAÚDE PÚBLICA

Emergência respiratória faz hospital de BH abrir novos leitos pediátricos

Hospital Metropolitano Odilon Behrens anunciou a abertura de cinco novos leitos. Disponibilização de outras vagas ocorrerá de modo progressiva, conforme demanda

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Repórter
13/04/2026 19:57

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Segundo a PBH, entre fevereiro e março de 2026, o número de internações pediátricas no HOB aumentou 29,5%, passando de 207 para 268
Segundo a PBH, entre fevereiro e março de 2026, o número de internações pediátricas no HOB aumentou 29,5%, passando de 207 para 268 crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), em Belo Horizonte, anunciou a abertura de cinco novos leitos da Enfermaria Pediátrica de Apoio ao Período Sazonal (Epaps). Segundo a instituição de saúde, a disponibilização de outras vagas ocorrerá de maneira progressiva, conforme a demanda, podendo chegar a 20 leitos.

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A ampliação ocorre em um momento de alta nos casos de doenças respiratórias, que fizeram a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretar emergência em saúde pública na última sexta-feira (10/4).

De acordo com a PBH, entre fevereiro e março de 2026, o número de internações pediátricas no HOB aumentou 29,5%, passando de 207 para 268. Para o Executivo municipal, a tendência é de crescimento, considerando que, em abril, até o dia 12, foram registradas 91 internações.

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"A ampliação dos leitos integra o planejamento assistencial do hospital para atender ao aumento sazonal da demanda pediátrica. A iniciativa visa garantir acesso oportuno à internação, com cuidado seguro, qualificado e humanizado", destaca a diretora técnica, assistencial, de ensino e pesquisa do HOB, Vanessa Vilela Caires.

Vacinação contra a gripe

A principal estratégia de prevenção às infecções respiratórias em crianças é a vacinação contra a gripe. Justamente para conter a alta nos casos dessas doenças junto ao público infantil, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a campanha de imunização antes do previsto.

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Atualmente, podem se vacinar crianças entre seis meses e menores de 6 anos. De acordo com os dados mais recentes, a cobertura vacinal desse grupo está em 10,7%. Os endereços e os horários de aplicação das doses da vacina contra a gripe podem ser verificados no portal da PBH.

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