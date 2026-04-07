BH amplia vacinação infantil contra covid-19 com nova remessa de doses

Belo Horizonte iniciou a distribuição de uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 voltada ao público infantil, com pouco mais de quatro mil doses. A maior parte será destinada a crianças de seis meses a menores de 5 anos, enquanto uma parcela menor atenderá exclusivamente crianças de 5 a 11 anos que apresentam comorbidades.

Para atender as crianças de 5 a 11 anos com condições de risco, a aplicação será centralizada em uma única unidade de referência, com funcionamento limitado a dois dias da semana, conforme orientação do Ministério da Saúde. Já para os mais novos, a rede municipal estruturou um esquema com dezenas de pontos de vacinação espalhados pela cidade, buscando facilitar o acesso e reduzir filas.



Organização da vacinação segue critérios específicos

O cronograma de imunização varia conforme a idade e o estado de saúde. No caso dos menores de 5 anos que ainda não iniciaram o ciclo vacinal, são previstas três aplicações em intervalos definidos ao longo de algumas semanas.

Entre crianças mais velhas com comorbidades, o esquema inclui duas doses iniciais e uma dose de reforço posterior. Para aquelas sem condições associadas, a vacinação pode ser feita com aplicação única, desde que ainda não tenham sido imunizadas anteriormente.

Exigências e recomendações para responsáveis

A prefeitura reforça que a vacinação só será realizada mediante apresentação de documentação básica, como identificação e cartão de vacina, além da presença de um responsável legal. Situações em que a criança esteja acompanhada por terceiros exigem autorização formal.

No caso de crianças com comorbidades, também será necessário comprovar a condição de saúde com documentos médicos. Outro ponto de atenção é o adiamento da vacinação para quem apresentou sintomas recentes da doença.

As informações completas sobre locais, horários e orientações estão disponíveis nos canais oficiais do município.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice