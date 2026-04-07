Assine
overlay
Início Gerais
IMUNIZAÇÃO

BH amplia vacinação infantil contra covid-19 com nova remessa de doses

Capital recebe mais de quatro mil doses, com estratégias diferentes de acordo com faixa etária e condição de saúde

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
07/04/2026 17:23 - atualizado em 07/04/2026 17:25

compartilhe

SIGA
×
Criança sendo vacinada
Para atender os mais novos, a rede municipal estruturou um esquema com dezenas de pontos de vacinação espalhados pela cidade crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A.

Belo Horizonte iniciou a distribuição de uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 voltada ao público infantil, com pouco mais de quatro mil doses. A maior parte será destinada a crianças de seis meses a menores de 5 anos, enquanto uma parcela menor atenderá exclusivamente crianças de 5 a 11 anos que apresentam comorbidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para atender as crianças de 5 a 11 anos com condições de risco, a aplicação será centralizada em uma única unidade de referência, com funcionamento limitado a dois dias da semana, conforme orientação do Ministério da Saúde. Já para os mais novos, a rede municipal estruturou um esquema com dezenas de pontos de vacinação espalhados pela cidade, buscando facilitar o acesso e reduzir filas.

Organização da vacinação segue critérios específicos

O cronograma de imunização varia conforme a idade e o estado de saúde. No caso dos menores de 5 anos que ainda não iniciaram o ciclo vacinal, são previstas três aplicações em intervalos definidos ao longo de algumas semanas.

Entre crianças mais velhas com comorbidades, o esquema inclui duas doses iniciais e uma dose de reforço posterior. Para aquelas sem condições associadas, a vacinação pode ser feita com aplicação única, desde que ainda não tenham sido imunizadas anteriormente.

Exigências e recomendações para responsáveis

A prefeitura reforça que a vacinação só será realizada mediante apresentação de documentação básica, como identificação e cartão de vacina, além da presença de um responsável legal. Situações em que a criança esteja acompanhada por terceiros exigem autorização formal.

Leia Mais

No caso de crianças com comorbidades, também será necessário comprovar a condição de saúde com documentos médicos. Outro ponto de atenção é o adiamento da vacinação para quem apresentou sintomas recentes da doença.

As informações completas sobre locais, horários e orientações estão disponíveis nos canais oficiais do município.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

covid covid-19 doses vacina vacinacao vacinacao-infantil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay