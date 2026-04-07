Doenças respiratórias: Contagem terá novos leitos infantis de UTI

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Na esteira do período sazonal propício para doenças respiratórias, o cenário em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, preocupa. Em estado de emergência, a prefeitura instalou 10 novos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro Materno Infantil.

A medida visa aumentar a capacidade de atendimento e resposta à crise respiratória, sobretudo em relação às crianças, que são mais vulneráveis devido à baixa imunidade.

Além de aumentar a quantidade de leitos, o atendimento pediátrico nas UPAs Ressaca, Vargem e Industrial, em Contagem, foi ampliado. Em resposta à crise respiratória, a prefeitura informou que as equipes também foram capacitadas e qualificadas para receber casos mais leves.

Ao todo, foram contratados nove enfermeiros e 12 técnicos de enfermagem. Há, ainda, previsão de entrada de mais 12 técnicos de enfermagem, um enfermeiro e três fisioterapeutas na próxima semana. Além disso, houve um aumento de 15 médicos para atendimento de adultos e de 12 médicos para atendimento de crianças. O investimento foi de mais de R$ 10 milhões.

Emergência

Conforme o Decreto nº 1.908, o crescimento dos casos em Contagem no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2025, é anormal e caracteriza como situação de emergência em saúde pública. A medida tem como objetivo a prevenção e o enfrentamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Em 12 semanas, Contagem registrou 304 casos de SRAG em 2026, contra 242 no mesmo período do ano anterior – um crescimento de 27%. Das 304 notificações na cidade, 36% foram diagnosticadas em crianças de até 5 anos e 26,3% em idosos. Isto é, 109 crianças e 80 idosos. O aumento da síndrome gripal na cidade é ainda mais expressivo – de 3.477 no primeiro trimestre de 2025 para 4.725 neste ano, cerca de 36% a mais.

A situação é agravada, ainda, pelo número de mortes na cidade, que chega a 17 neste ano, contra as 11 de 2025, um aumento de 55%. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), apenas Contagem decretou emergência no estado de Minas Gerais, mas os dados acenam para um estado de atenção.

De acordo com a pasta, até esta segunda-feira (6/4), havia 6.189 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com hospitalização no estado, sendo 323 por covid-19, 250 por influenza e 120 por vírus sincicial respiratório (VSR). Desses, foram contabilizadas 295 mortes por SRAG, sendo 47 por covid-19, 16 por influenza e uma por vírus sincicial respiratório (VSR).

Novos leitos em BH

O Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, também recebeu novos leitos pediátricos na última semana. No dia 1º de abril, o secretário de Saúde de estado, Fábio Baccheretti, informou que a instituição recebeu sete novos leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 19 leitos de enfermaria, dois consultórios médicos de pronto atendimento e oito leitos em salas de decisão clínica.

Na ocasião, Baccheretti ressaltou que o pico de atendimentos nos serviços de pronto atendimento do estado relacionados às doenças respiratórias está previsto para o próximo mês. Além disso, ele explicou que o crescimento de casos ocorre em decorrência do período e que, apesar de o investimento ser positivo, a população continuará contraindo doenças respiratórias.

“Mesmo com o número de leitos aumentado, a previsão é que os hospitais continuem cheios. Além de aumento de casos, os atendimentos se concentram em alguns horários”, disse na coletiva.

Em relação à quantidade de leitos ampliada em BH, o secretário disse que é importante se antecipar ao pico e, por isso, os equipamentos chegaram antes que ele ocorresse. “Temos um crescimento robusto do número de leitos de UTI e não passaremos por momentos já conhecidos. Teremos doenças respiratórias e, por isso, já capacitamos o atendimento e a atenção, especialmente em relação à vacinação”, reforçou.

Vacinação

A SES/MG ressalta que a vacinação é a principal forma de prevenir casos graves de doenças respiratórias, como bronquiolite, covid-19, pneumonia pneumocócica e gripe, e de reduzir internações. A campanha de vacinação contra influenza deste ano concentra-se nos grupos prioritários – crianças de seis meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. O imunizante é trivalente e protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B, já disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos vacimóveis.

Neste sábado (11/4), o Dia D de vacinação terá ações em municípios de todas as regiões do estado. No dia 23 de março, o estado recebeu 640 mil doses da vacina contra a gripe. Além dela, o calendário inclui imunizantes contra covid-19, pneumonia pneumocócica e Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste ano, uma das estratégias é a vacinação contra o VSR – que causa a bronquiolite – para gestantes a partir da 28ª semana. A proteção é transferida para o bebê ainda durante a gestação, reduzindo o risco de formas graves após o nascimento. O imunizante está disponível desde dezembro do ano passado e tem a adesão avaliada como positiva pelo secretário.