Contagem decretará emergência devido a alta de doenças respiratórias
Prefeito do município concederá entrevista coletiva para prestar informações mais detalhadas sobre a medida
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O prefeito de Contagem, Ricardo Faria, decretará nesta terça-feira (7/4) situação de emergência em saúde pública. O motivo é a alta nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no município, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Na manhã desta terça-feira, a Prefeitura de Contagem realizará uma coletiva de imprensa, na qual Ricardo Faria apresentará informações mais detalhadas sobre a medida. De acordo com o Executivo do município, o crescimento de casos de SRAG na cidade é expressivo, principalmente entre os públicos infantil e idoso.
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Com o decreto, a Prefeitura de Contagem poderá adotar ações emergenciais imediatas de prevenção e ampliar o atendimento nas unidades de urgência e emergência do município. Entre essas medidas estão a contratação emergencial de profissionais, a aquisição rápida de insumos e medicamentos, e a ampliação da rede de atendimento.
Doenças respiratórias colocam Minas em alerta
Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) mostram que a taxa de positividade para influenza, vírus causador da gripe, chegou a 20,2% no início do último mês de março, índice que está acima do esperado para esta época do ano no Brasil. Minas Gerais já está em estado de alerta em relação às doenças respiratórias.
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O segmento da população que demanda maior atenção é o de idosos, responsáveis por 80% das internações graves por doenças como COVID-19, influenza e pneumonia no estado. Entre os perfis mais vulneráveis, a faixa etária entre 65 e 72 anos é a mais afetada, somando mais de 9 mil internações até março deste ano.