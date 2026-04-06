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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

Justiça proíbe farmácia de manipulação de vender remédios para emagrecer

Farmácia argumentou que lei não se aplicaria a medicamentos manipulados e que proibição limitaria o acesso a tratamentos contra a obesidade

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
06/04/2026 12:30

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Justiça nega pedido de farmácia para manipular medicamentos para emagrecer
Justiça nega pedido de farmácia para manipular medicamentos para emagrecer crédito: Freepik

A Justiça negou o pedido de uma farmácia de manipulação para continuar comercializando medicamento emagrecedor após proibição da Vigilância Sanitária municipal. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que confirmou a sentença da Comarca de Divinópolis (MG), na região Central do estado.

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 “É legítima a atuação da vigilância sanitária municipal que, com base em normas federais, veda a manipulação e comercialização de substâncias sem registro”, foi o argumento utilizado para negar o pedido.  

No recurso, os representantes da farmácia argumentaram que a Resolução RDC nº 50/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que regulamenta a utilização de substâncias anorexígenas, não se aplicaria a medicamentos manipulados.

Com isso, sustentaram que não seria necessário registro para uso de tais substâncias, e sua exigência seria indevida e contrária ao direito à saúde, pois limitaria o acesso para tratamentos contra a obesidade. 

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O relator do caso argumentou que a legislação reguladora sobre medicamentos, cosméticos e saneantes só permite a compra e a manipulação de insumos farmacêuticos registrados no Ministério da Saúde, com eficácia terapêutica e segurança comprovada pela Anvisa:

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“No caso dos autos, nota-se que os anorexígenos – sibutramina, andepramona, femproporex e mazindola – não possuem registro na Anvisa, o que impede a comprovação formal da segurança e eficácia desses medicamentos. Nesse cenário, não há direito líquido e certo da parte impetrante a ser resguardado, eis que, ante a ausência de registro na Anvisa, não há como lhe conceder a autorização para comprar, manipular e comercializar as mencionadas substâncias.” 

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