Cinquenta profissionais de saúde angolanos chegam a BH para estágio no SUS

Uma iniciativa do Ministério da Saúde está trazendo 32 médicos e 18 multiprofissionais para reforçar as equipes de Saúde da Família (eSF) em oito regiões da capital mineira. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a iniciativa vai ajudar na formação dos trabalhadores que já atuam na Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os angolanos vão acompanhar os atendimentos realizados nos centros de saúde durante três meses. De acordo com o Executivo municipal, diferente do Programa Mais Médicos, que visa aumentar o acesso à saúde, os intercambistas vão realizar um estágio com foco no desenvolvimento dos profissionais de ambos os países.

No ano passado, 18 médicos de Angola participaram do Programa de Formação de Recursos Humanos em Saúde Brasil-Angola, e neste ano, pela segunda vez, BH foi escolhida para participar.

Ainda segundo a PBH, as eSF da capital contam com 639 servidores, sendo 42 contratados em 2025, e essa foi a maior contratação dos últimos dez anos.

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*Estgiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck