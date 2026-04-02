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TROCA DE CONHECIMENTO

Cinquenta profissionais de saúde angolanos chegam a BH para estágio no SUS

Os 32 médicos e 18 multiprofissionais chegarão aos poucos e vão acompanhar os atendimentos por três meses visando trocar experiências com servidores brasileiros

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
02/04/2026 17:27

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Profissionais de saúde de Angola vão realizar estágio em unidades da rede SUS-BH
Profissionais de saúde de Angola vão realizar estágio em unidades da rede SUS-BH crédito: Fabiano Domingues PBH/Reprodução

Uma iniciativa do Ministério da Saúde está trazendo 32 médicos e 18 multiprofissionais para reforçar as equipes de Saúde da Família (eSF) em oito regiões da capital mineira. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a iniciativa vai ajudar na formação dos trabalhadores que já atuam na Atenção Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

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Os angolanos vão acompanhar os atendimentos realizados nos centros de saúde durante três meses. De acordo com o Executivo municipal, diferente do Programa Mais Médicos, que visa aumentar o acesso à saúde, os intercambistas vão realizar um estágio com foco no desenvolvimento dos profissionais de ambos os países.

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No ano passado, 18 médicos de Angola participaram do Programa de Formação de Recursos Humanos em Saúde Brasil-Angola, e neste ano, pela segunda vez, BH foi escolhida para participar.

Ainda segundo a PBH, as eSF da capital contam com 639 servidores, sendo 42 contratados em 2025, e essa foi a maior contratação dos últimos dez anos. 

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*Estgiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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