BH tem tratamento dermatológico gratuito além do SUS; saiba como

Pacientes de Belo Horizonte com indicação para cirurgias dermatológicas podem realizar o tratamento gratuitamente, do diagnóstico ao procedimento, por meio de iniciativa da Faculdade de Ciências Médicas CEMEPE (FCMC), que também serve como campo de formação prática para médicos em especialização. Coordenado pelo cirurgião dermatológico Fábio Lyon, o projeto oferece procedimentos sem custos voltados exclusivamente para o tratamento de doenças – e não para fins estéticos.

Segundo Lyon, o atendimento começa com avaliação pré-operatória. Em muitos casos, o procedimento pode ser realizado no mesmo dia, desde que o paciente esteja apto. "São cirurgias totalmente gratuitas, geralmente destinadas a pacientes encaminhados por dermatologistas do sistema público ou que não têm condições de arcar com os custos", explica.

Os procedimentos contemplam desde biópsias até a retirada de tumores benignos e malignos de pele. Entre os casos mais frequentes, estão os cânceres de pele, geralmente associados à exposição solar prolongada ao longo da vida, comum em trabalhadores que atuam ao ar livre. Após a realização dos procedimentos cirúrgicos, os pacientes têm o retorno do resultado acompanhado pelo médico.

Além do impacto direto na saúde da população, a iniciativa reduz o tempo de espera por atendimento especializado. "Muitas vezes, no sistema público, há filas longas. Aqui conseguimos oferecer uma resposta mais rápida e resolutiva, com equipe qualificada", afirma Lyon.

O projeto também é estruturado como ambiente de ensino. Médicos em formação participam dos atendimentos e procedimentos sob supervisão direta de profissionais experientes. Além de Lyon, a equipe conta com o cirurgião plástico João Afonso Moreira Neto.

A proposta pedagógica inclui três cursos de pós-graduação: dermatologia clínica (com duração de três anos), cirurgia dermatológica e medicina estética (ambos com duração de um ano). Todos são voltados exclusivamente para médicos que buscam especialização.

De acordo com o coordenador, a prática supervisionada permite que os alunos desenvolvam habilidades técnicas refinadas, semelhantes às utilizadas na cirurgia plástica, com atenção não apenas à remoção da doença, mas também à preservação estética e funcional da área tratada.

"Também ensinamos aspectos do dia a dia que não estão nos livros, mas fazem diferença na prática médica", destaca.

Os atendimentos gratuitos são realizados exclusivamente em Belo Horizonte. As vagas são abertas mensalmente, com oferta média de 30 a 40 consultas. O agendamento deve ser feito pelo telefone (31) 3221-0218, às terças-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 16h.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro