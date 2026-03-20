Ozempic face: emagrecimento rápido envelhece o rosto?
Apesar do nome, dermatologista ressalta que o efeito pode acontecer com qualquer perda de peso intensa, seja por dieta, cirurgia bariátrica ou medicamentos
compartilheSIGA
A popularização de medicamentos usados para emagrecimento rápido, como os análogos de GLP-1, tem provocado uma nova discussão na medicina estética: o chamado “Ozempic face”. O termo começou a circular nos Estados Unidos e se refere às mudanças no rosto que podem ocorrer após uma perda significativa e acelerada de peso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nos últimos meses, o assunto ganhou destaque internacional após médicos e especialistas comentarem a transformação facial de celebridades e influenciadores que passaram por emagrecimentos rápidos. A principal queixa envolve perda de volume facial, flacidez e aparência mais envelhecida da pele.
- É possível eliminar a flacidez da pele após o emagrecimento?
- Ozempic no SUS e sem patente: como canetas emagrecedoras já mudaram o mundo — e o que vem por aí
Para a dermatologista Carla Vidal, o fenômeno não está necessariamente ligado ao medicamento em si, mas à velocidade da perda de gordura corporal. “O rosto também possui compartimentos de gordura que sustentam a pele. Quando ocorre uma perda de peso rápida e significativa, essa gordura diminui e a pele pode ficar mais flácida, evidenciando sulcos e rugas”, explica.
De acordo com Carla, esse processo pode ser especialmente perceptível no rosto porque a região tem estruturas delicadas e depende do equilíbrio entre gordura, colágeno e elasticidade da pele. “O que muitas pessoas não percebem é que a gordura facial tem um papel importante na juventude do rosto. Quando ela diminui abruptamente, a pele pode perder sustentação, deixando o rosto mais ‘murcho’ ou cansado”, afirma a dermatologista.
Leia Mais
As canetas são a causa?
O termo “Ozempic face” surgiu nas redes sociais e foi amplamente divulgado pela imprensa internacional para descrever esse efeito estético associado ao emagrecimento rápido. No entanto, Carla ressalta que o mesmo pode acontecer com qualquer perda de peso intensa, seja por dieta, cirurgia bariátrica ou medicamentos.
“É importante entender que isso não é exclusivo de um medicamento específico. Qualquer emagrecimento rápido pode provocar alterações semelhantes na face”, destaca a dermatologista.
A especialista conta que várias alterações podem surgir após perda de peso acelerada, entre elas:
- Flacidez na região das bochechas
- Aprofundamento do sulco nasolabial (o popular “bigode chinês”)
- Aparência mais marcada das olheiras
- Perda de definição no contorno facial
- Aspecto mais cansado ou envelhecido
Segundo a dermatologista, essas mudanças variam muito de pessoa para pessoa e dependem de fatores como idade, qualidade da pele e quantidade de peso perdido. “Pacientes mais jovens costumam ter maior capacidade de recuperação da pele. Já em pessoas acima dos 40 anos, a redução do colágeno natural pode tornar essas mudanças mais evidentes”, explica.
- Estudo destaca eficácia e segurança do uso de gordura para tratar olheiras
- Onda 'glow': cresce busca por aspecto saudável, viçoso e iluminado da pele
Apesar do impacto estético, Carla afirma que existem estratégias para minimizar essas alterações. Uma delas é priorizar um emagrecimento gradual, sempre acompanhado por profissionais de saúde. “A perda de peso progressiva dá mais tempo para a pele se adaptar às mudanças do corpo”, orienta a médica.
Além disso, a dermatologia estética oferece tratamentos capazes de ajudar a recuperar a harmonia facial. “Dependendo do caso, podemos utilizar bioestimuladores de colágeno, tecnologias para estimular a firmeza da pele ou procedimentos de reposição de volume. O objetivo não é exagerar nos preenchimentos, mas devolver naturalidade ao rosto”, explica.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A dermatologista reforça que o uso de medicamentos para emagrecimento deve sempre ser feito com acompanhamento médico, e que o impacto estético é apenas um dos aspectos a considerar. “Esses medicamentos podem ser muito importantes para determinados pacientes, especialmente em casos de obesidade. Mas é fundamental que o tratamento seja feito com orientação adequada, pensando na saúde como um todo e não apenas na perda de peso rápida”, ressalta.