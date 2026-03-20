Ozempic face: emagrecimento rápido envelhece o rosto?

A popularização de medicamentos usados para emagrecimento rápido, como os análogos de GLP-1, tem provocado uma nova discussão na medicina estética: o chamado “Ozempic face”. O termo começou a circular nos Estados Unidos e se refere às mudanças no rosto que podem ocorrer após uma perda significativa e acelerada de peso.

Nos últimos meses, o assunto ganhou destaque internacional após médicos e especialistas comentarem a transformação facial de celebridades e influenciadores que passaram por emagrecimentos rápidos. A principal queixa envolve perda de volume facial, flacidez e aparência mais envelhecida da pele.

Para a dermatologista Carla Vidal, o fenômeno não está necessariamente ligado ao medicamento em si, mas à velocidade da perda de gordura corporal. “O rosto também possui compartimentos de gordura que sustentam a pele. Quando ocorre uma perda de peso rápida e significativa, essa gordura diminui e a pele pode ficar mais flácida, evidenciando sulcos e rugas”, explica.

De acordo com Carla, esse processo pode ser especialmente perceptível no rosto porque a região tem estruturas delicadas e depende do equilíbrio entre gordura, colágeno e elasticidade da pele. “O que muitas pessoas não percebem é que a gordura facial tem um papel importante na juventude do rosto. Quando ela diminui abruptamente, a pele pode perder sustentação, deixando o rosto mais ‘murcho’ ou cansado”, afirma a dermatologista.

As canetas são a causa?

O termo “Ozempic face” surgiu nas redes sociais e foi amplamente divulgado pela imprensa internacional para descrever esse efeito estético associado ao emagrecimento rápido. No entanto, Carla ressalta que o mesmo pode acontecer com qualquer perda de peso intensa, seja por dieta, cirurgia bariátrica ou medicamentos.

“É importante entender que isso não é exclusivo de um medicamento específico. Qualquer emagrecimento rápido pode provocar alterações semelhantes na face”, destaca a dermatologista.

A especialista conta que várias alterações podem surgir após perda de peso acelerada, entre elas:

Flacidez na região das bochechas



Aprofundamento do sulco nasolabial (o popular “ bigode chinês ”)



”) Aparência mais marcada das olheiras



Perda de definição no contorno facial



Aspecto mais cansado ou envelhecido

Segundo a dermatologista, essas mudanças variam muito de pessoa para pessoa e dependem de fatores como idade, qualidade da pele e quantidade de peso perdido. “Pacientes mais jovens costumam ter maior capacidade de recuperação da pele. Já em pessoas acima dos 40 anos, a redução do colágeno natural pode tornar essas mudanças mais evidentes”, explica.

Apesar do impacto estético, Carla afirma que existem estratégias para minimizar essas alterações. Uma delas é priorizar um emagrecimento gradual, sempre acompanhado por profissionais de saúde. “A perda de peso progressiva dá mais tempo para a pele se adaptar às mudanças do corpo”, orienta a médica.

Além disso, a dermatologia estética oferece tratamentos capazes de ajudar a recuperar a harmonia facial. “Dependendo do caso, podemos utilizar bioestimuladores de colágeno, tecnologias para estimular a firmeza da pele ou procedimentos de reposição de volume. O objetivo não é exagerar nos preenchimentos, mas devolver naturalidade ao rosto”, explica.

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A dermatologista reforça que o uso de medicamentos para emagrecimento deve sempre ser feito com acompanhamento médico, e que o impacto estético é apenas um dos aspectos a considerar. “Esses medicamentos podem ser muito importantes para determinados pacientes, especialmente em casos de obesidade. Mas é fundamental que o tratamento seja feito com orientação adequada, pensando na saúde como um todo e não apenas na perda de peso rápida”, ressalta.