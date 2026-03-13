Emagrecimento acelerado com caneta pode provocar flacidez facial e corporal

O uso de canetas emagrecedoras tem se tornado cada vez mais comum entre pessoas que buscam perder peso rapidamente. Apesar dos benefícios associados ao emagrecimento, esse processo pode provocar mudanças importantes na estrutura facial e corporal e, em muitos casos, os tratamentos estéticos podem se tornar aliados para minimizar esses efeitos.



De acordo com o dermatologista Flegon David, especialista em harmonização facial e corporal e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a perda de peso rápida pode alterar estruturas importantes que sustentam a pele e definem os contornos do rosto e do corpo. “Com o advento das canetas emagrecedoras, temos observado pacientes que apresentam perda ponderal muito significativa em um curto intervalo de tempo”, afirma.

Mudanças na face e no corpo



Na face, a gordura desempenha papel fundamental na sustentação e na harmonia do contorno facial, atuando em conjunto com a estrutura óssea e os ligamentos.



“Durante um processo inicial de déficit calórico, a camada profunda de gordura é a que sofre maior redução, pois é mais sensível à lipólise, possui maior atividade metabólica e maior vascularização”, explica o médico.



Com essa redução, parte da sustentação natural da face se perde. Como consequência, a pele pode apresentar flacidez e aspecto de queda ou “desabamento” facial, além de sulcos mais marcados e perda de volume em determinadas regiões.

Alterações semelhantes também podem ocorrer em diferentes áreas do corpo, especialmente em regiões onde a gordura tem papel relevante na composição estética, como abdômen, braços, coxas e glúteos.



No caso dos glúteos, por exemplo, a diminuição do tecido adiposo pode resultar em perda de projeção e alteração do contorno corporal. “Na região dos glúteos, onde a gordura tem papel importante na estrutura anatômica e estética, a redução significativa desse tecido pode provocar achatamento e perda de projeção glútea”, conta o dermatologista.



Tratamentos podem ajudar a prevenir flacidez



A medicina estética também pode desempenhar papel importante na prevenção e no tratamento da flacidez associada ao emagrecimento. Flegon recomenda iniciar estratégias preventivas antes mesmo do processo de perda de peso.

Entre as opções disponíveis estão os bioestimuladores de colágeno injetáveis, que podem ser aplicados na face e no corpo, muitas vezes associados a tecnologias como o ultrassom microfocado.



Outra alternativa é a aplicação de ácido hialurônico em pontos estratégicos do rosto, com o objetivo de recuperar áreas que perderam sustentação. “Após o emagrecimento, em muitos casos torna-se necessário repor parte do volume de gordura que foi perdido. O ácido hialurônico permite restaurar o volume e melhorar o contorno facial”, explica o dermatologista.



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O especialista também reforça a importância da atuação de uma equipe multidisciplinar. “O ideal é que esse processo seja acompanhado por profissionais especializados, a fim de garantir resultados mais eficientes e personalizados”, afirma.