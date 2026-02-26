Canetas emagrecedoras e efeito sanfona: estratégias nutricionais evitam
O acompanhamento profissional é fundamental para evitar a perda muscular, preservar a saúde e garantir resultados sustentáveis
O uso de análogos de GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, tem se tornado cada vez mais comum nos tratamentos para obesidade e sobrepeso. Embora eficazes na redução do apetite e na promoção da saciedade, esses medicamentos exigem um planejamento alimentar cuidadoso para evitar prejuízos à saúde.
De acordo com a nutricionista Aline Bittencourt, a diminuição significativa da ingestão calórica provocada pela medicação torna indispensável uma estratégia nutricional bem estruturada. “Não é momento de comer qualquer coisa em pouca quantidade. É momento de priorizar qualidade nutricional”, destaca.
- Como as canetas emagrecedoras agem no corpo? Entenda o mecanismo
- Canetas emagrecedoras e neurociência: existe relação?
Como deve ser a alimentação durante o uso?
Os análogos de GLP-1 reduzem o apetite, retardam o esvaziamento gástrico e aumentam a saciedade. Por isso, três pilares são fundamentais:
- Proteína adequada, para preservar a massa magra
- Fracionamento alimentar, já que grandes volumes podem intensificar náuseas
- Fibra e hidratação, essenciais para prevenir constipação
Sem esses cuidados, o emagrecimento pode ocorrer às custas de perda muscular e piora do estado nutricional.
Há risco de efeitos colaterais?
Sim. Estudos apontam que entre 20% e 40% do peso perdido pode ser de massa magra, principalmente quando não há ingestão proteica suficiente e estímulo muscular. Esse fenômeno não é exclusivo da medicação, mas comum em qualquer processo de emagrecimento rápido sem estratégia.
A queda de cabelo também pode ocorrer, geralmente associada ao chamado eflúvio telógeno — condição relacionada à rápida perda de peso e possível deficiência nutricional. Já a constipação e a náusea são efeitos colaterais frequentes, explicados pelo retardo do esvaziamento gástrico. A intensidade varia de pessoa para pessoa.
“Os colaterais existem, mas podem ser minimizados com um bom acompanhamento nutricional. A presença do nutricionista é fundamental nesse processo”, reforça Aline.
O peso volta após parar a medicação?
A sustentabilidade da perda depende diretamente da mudança de hábitos. Estudos mostram que parte significativa do peso pode ser recuperada após a suspensão da medicação, caso não haja reeducação alimentar.
Como o medicamento atua no controle do apetite, ao interromper o uso, o estímulo fisiológico da fome retorna. “Se o comportamento alimentar não for trabalhado em paralelo, a tendência é recuperar parte do peso perdido”, explica.
- Estudo mostra rapidez com que se recupera peso após fim do uso de medicamentos para emagrecer
- Pessoas que param de usar canetas emagrecedoras ganham peso quatro vezes mais rápido do que as que fazem dieta, diz estudo
Estratégias para evitar efeito sanfona
No consultório, Aline adota estratégias específicas para minimizar riscos e promover resultados duradouros:
- Ingestão proteica entre 1,2 e 1,6 g/kg/dia, ajustada individualmente
- Treinamento de força para manutenção muscular
- Aumento gradual de fibras com hidratação adequada
- Refeições menores e mais frequentes para reduzir náuseas
- Monitoramento de micronutrientes como ferro, zinco, vitamina B12 e vitamina D
- Educação alimentar contínua, desenvolvendo autonomia mesmo sem o efeito farmacológico
“A medicação pode ser uma ferramenta potente, mas não substitui o processo de reorganização alimentar. Quando bem acompanhada, facilita a adesão. Quando usada isoladamente, o risco de efeito sanfona pode ser até maior”, afirma a nutricionista.
O uso deve sempre ocorrer com acompanhamento médico e nutricional, garantindo não apenas a perda de peso, mas a preservação da saúde a longo prazo.