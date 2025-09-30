Tratamento da obesidade está redesenhando o futuro dos mercados: entenda

Nesta terça-feira (30/9), a Novo Nordisk apresentou o estudo “Efeito semaglutida: Novo Nordisk com Wegovy na nova era dos medicamentos para obesidade”, realizado pela consultoria de pesquisa de mercado WGSN.

A análise aprofunda como a inovação no tratamento da obesidade, protagonizada pela molécula semaglutida (Wegovy), está catalisando uma das mais profundas transformações sociais e de mercado das últimas décadas, com impactos que transcendem a saúde e redesenham o futuro do consumo e do comportamento no Brasil.



O estudo, lançado durante evento para a imprensa e influenciadores orgânicos em São Paulo, parte de um contexto crítico: a obesidade é uma doença crônica, complexa e multifatorial que, segundo o Atlas Mundial da Obesidade, atinge 31% da população adulta brasileira em 2025.

Historicamente, a condição é cercada por estigma e pela falsa percepção de ser uma falha moral ou falta de força de vontade. A chegada de tratamentos farmacológicos eficazes e seguros, como os análogos de GLP-1, representa um ponto de inflexão, mudando fundamentalmente não apenas a jornada do paciente, mas toda a sociedade ao redor.



“Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves. Temos a responsabilidade de fomentar uma discussão qualificada sobre seu impacto”, afirma Eduardo Custódio, vice-presidente de marketing da Novo Nordisk no Brasil. “Este estudo nos oferece um mapa para entender as ondas de mudança que nossa inovação gerou. A era do estigma está dando lugar à era da ciência, e as consequências disso estão remodelando a forma como vivemos, consumimos e nos relacionamos.”

A análise utilizou uma metodologia robusta, incluindo grupos com especialistas, entrevistas em profundidade e a aplicação de modelos de futuros, como a roda de futuros e o planejamento de cenários futuros. O resultado é um panorama 360º dos impactos diretos e indiretos da semaglutida.

“Nosso trabalho foi analisar os sinais emergentes e mapear as consequências de uma inovação disruptiva. O que descobrimos é que a eficácia da semaglutida foi tão impactante que rompe os limites da farmácia e toma conta da cultura”, conta Rafael Araújo, head de consultoria da WGSN Mindset LatAm. “Ela não apenas oferece uma nova ferramenta de saúde, mas provoca discussões sobre o que é um corpo saudável, quem tem direito a ele e como se chega lá. Esse debate está forçando indústrias inteiras, da alimentação à moda, a se adaptarem.

De acordo com a vice-presidente da área médica da Novo Nordisk Brasil, Priscilla Mattar, a chegada da semaglutida para o tratamento da obesidade e sobrepeso transformou a jornada do paciente. "Os medicamentos da Novo Nordisk se mantêm como referência graças a um corpo robusto de evidências que comprova um benefício inédito nesta população e exclusivo da molécula: a proteção cardiovascular. O compromisso com a evolução é contínuo, e o estudo STEP-UP, por exemplo, já demonstrou que uma dose mais alta de Wegovy (semaglutida 7,2 mg) pode levar a uma perda de peso de 21%, com um terço dos participantes perdendo 25% ou mais de seu peso basal, estabelecendo um novo patamar de eficácia", diz.



Principais insights do estudo

O estudo mostra como a eficácia dos novos tratamentos está desconstruindo o estigma moral da obesidade. Ao tratar a condição em sua base biológica, a narrativa muda de "fracasso individual" para uma questão de saúde que exige cuidado médico, abrindo caminho para que 85% das pessoas com obesidade ou sobrepeso que já sofreram preconceito encontrem um tratamento sem julgamento.

Com 84% dos usuários relatando aumento da autoconfiança, o consumo se transforma. O estudo aponta que 56% compram roupas com mais frequência, impulsionando diretamente o setor de moda e beleza.



A inovação gera uma disrupção econômica no setor de Alimentos e Bebidas (A&B), com uma queda de até 63% nos gastos com delivery e restaurantes. O comportamento do consumidor muda.



O impacto sistêmico é um dos mais relevantes. Estudos analisados pela WGSN apontam uma redução de até 65% nas hospitalizações relacionadas a complicações da obesidade e diabetes tipo 2, indicando um potencial de economia e alívio para todo o sistema de saúde.

Sobre o Estudo



“Efeito semaglutida: Novo Nordisk com Wegovy na nova era dos medicamentos para obesidade” foi realizado pela WGSN Mindset Latam a pedido da Novo Nordisk. O objetivo é compreender a perspectiva brasileira sobre o tratamento da obesidade e mapear as transformações sociais, culturais e de mercado impulsionadas pela nova geração de medicamentos.

