Consulta pública avalia inclusão de Wegovy no SUS

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Está aberta até 30 de junho a consulta pública que avalia a incorporação do medicamento Wegovy (semaglutida 2,4 mg) ao Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas com obesidade (II e III) e histórico de doença cardiovascular estabelecida, sem diagnóstico de diabetes, a partir dos 45 anos. A análise está sendo conduzida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). O espaço é dedicado à sociedade civil e à classe médica.

Caso aprovado, o Wegovy será o primeiro tratamento medicamentoso contra a obesidade oferecido na rede pública de saúde brasileira. O fármaco foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro de 2023 e chegou às farmácias em agosto de 2024.

“Atualmente, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS para obesidade recomenda apenas mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada e prática de atividade física, além da cirurgia bariátrica em casos mais graves. No entanto, há uma lacuna importante entre essas opções, já que muitos pacientes não conseguem resultados apenas com as mudanças de hábito, mas ainda não são elegíveis — ou não desejam — recorrer à cirurgia”, explica Priscilla Mattar, vice-presidente da Área Médica da Novo Nordisk no Brasil, fabricante do medicamento.

Doença crônica

A obesidade é considerada uma epidemia global. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, divulgado em março pela Federação Mundial da Obesidade, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com sobrepeso atualmente, número que pode ultrapassar 1,5 bilhão até 2030. No Brasil, cerca de 68% da população adulta apresenta sobrepeso, sendo 31% com obesidade.

De acordo com a Novo Nordisk, o Wegovy é o primeiro tratamento para obesidade com eficácia comprovada na redução de eventos cardiovasculares graves, como infartos e acidente vascular cerebral (AVC). No Brasil, também é o primeiro análogo semanal do GLP-1 (glucagon-like peptide-1) aprovado pela Anvisa para tratar obesidade e sobrepeso com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso.

“A obesidade é uma doença crônica e multifatorial que impacta profundamente a saúde pública e a economia brasileira, contribuindo para mais de 60 mil mortes prematuras por ano, relacionadas a condições como diabetes tipo 2 e acidente vascular cerebral. Tornar disponível um tratamento eficaz como o Wegovy no SUS pode salvar vidas e ainda reduzir os custos com o tratamento de doenças crônicas associadas ao excesso de peso”, destaca Leonardo Bia, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Novo Nordisk no Brasil.

Um estudo realizado pelo Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) estima que, dos R$ 6 bilhões gastos pelo SUS em 2019 com o tratamento de doenças crônicas, cerca de 22% — o equivalente a R$ 1,5 bilhão, foram atribuídos diretamente ao sobrepeso e à obesidade.

A população pode enviar contribuições até o fim do prazo da consulta pública, disponível no site oficial da Conitec.