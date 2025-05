‘Tem cura’, diz Carmita Abdo sobre obesidade na menopausa

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

“Quando se trata de obesidade, o paciente necessita de tratamentos complementares para promover mudanças multifatoriais, que incluem educação alimentar, acompanhamento psicológico e novos hábitos”, afirma Carmita Abdo, psiquiatra, sexóloga e professora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), durante apresentação sobre obesidade e menopausa no XXI Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, realizado nesta quinta-feira (29/5), no Minascentro, em Belo Horizonte.

Carmita participou de um simpósio voltada para o impacto da menopausa na saúde feminina, ressaltando o papel das alterações hormonais, emocionais e sociais no ganho de peso.

A transição para a menopausa, marcada pela queda dos níveis de estrógeno, pode desencadear uma série de sintomas físicos e emocionais, como insônia, ansiedade e depressão. “É muito comum que as mulheres tenham a sensação de inutilidade nesse período, já que os filhos se tornam independentes e, muitas vezes, há menos pressões externas. Isso pode levar à compensação emocional através da comida”, explicou Carmita.