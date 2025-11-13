Estudo indica que canetas emagrecedoras podem reduzir efeito do botox

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O uso prolongado de medicamentos com semaglutida (Ozempic) e tirzepatida (Mounjaro) pode reduzir a durabilidade da toxina butolínica tipo A, segundo mostrou um estudo publicado na revista Science Direct. Os resultados mostraram que o efeito do botox reduziu de cerca de 20 para cerca de 16 semanas.

O estudo fez uma simulação computacional com 25.000 pacientes virtuais durante um ano. Eles fizeram o uso, simultaneamente, de medicamentos agonistas de GLP-1, usados no tratamento de diabetes e obesidade, e de toxina botulínica tipo A (BoNT-A), usada tanto para indicações neurológicas (enxaqueca crônica) quanto estéticas.

A redução variou dependendo do tipo de substância utilizado, sendo que a tirzepatida mostrou a atenuação mais forte (resultando nos 16,2 semanas) e a semaglutida a menor (resultando em 17,3 semanas).

Gustavo Novaes dermatologista membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), diz que, apesar de o estudo ainda não poder servir como uma comprovação clínica, ele pode servir como um alerta e uma linha de investigação.

Segundo os pesquisadores, a atenuação do efeito é causada pela redução da massa magra e pela mudança na forma como a toxina atua nas terminações nervosas. Além disso, há também alterações metabólicas sistêmicas.

A dermatologista Lauren Morais, da SBD, diz que a hipótese é biologicamente plausível, já que os medicamentos emagrecedores agem na mesma proteína (SNAP-25) que a toxina botulínica.

Segundo os pesquisadores, os próximos passos do estudo devem analisar se os resultados obtidos até agora por simulação em computador também se confirmam em humanos. A primeira etapa é realizar experimentos em laboratório, com testes em culturas de neurônios. Se aprovado, o estudo segue com pacientes acompanhados ao longo do tempo.

Novaes diz ainda que é útil registrar se há encurtamento do efeito em pessoas que fazem uso desses medicamentos, "mas ainda não há razão científica para alterar doses, intervalos ou condutas clínicas".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia