Estética e reconstrução genital masculina será debatido por especialistas

O avanço das técnicas de reconstrução e estética genital masculina será um dos temas de destaque do 40º Congresso Brasileiro de Urologia, que acontece entre os dias 15 e , em Florianópolis, Santa Catarina. O encontro, considerado o maior da América Latina na área, reunirá especialistas para discutir novas abordagens cirúrgicas e cuidados relacionados à funcionalidade e aparência genital do homem.

Entre os principais destaques está o conjunto de palestras e cursos coordenados pelo urologista Ubirajara Barroso Jr., coordenador do Departamento de Cirurgia Afirmativa de Gênero e Estética Genital da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e Professor Livre-Docente e Chefe do Serviço e da Disciplina de Urologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), referência nacional em cirurgia reconstrutiva e estética genital.









Datas e horários dos debates

15/11 (sábado)

9h10 – Tutorial Trauma e Cirurgias Reconstrutivas - Estenose de uretra - Complicações pós-correção de hipospádia: qual a saída?





“Na hipospádia, a criança nasce com uma malformação na qual a saída da uretra em vez de estar na cabeça do pênis se encontra em outra parte do órgão. É uma condição que requer cirurgias corretivas e uma das complicações é a estenose, o fechamento dessa passagem”, explica o urologista. A hipospádia ocorre em um a cada 200/300 meninos nascidos.





11h10 - Tutorial de Cirurgia Afirmativa de Gênero e Estética Genital- Estado da Arte no Aumento Peniano - Estética Genital – cirurgia





16/11 (domingo)

16h40 - Cirurgia Genital Afirmativa de Gênero - Como maximizar o tamanho do falo na metoidioplastia

“Há um aumento expressivo na busca por cirurgias estéticas genitais masculinas, mas é essencial diferenciar técnicas com comprovação científica de procedimentos experimentais, que podem gerar deformidades e comprometer a função do órgão”, alerta Barroso.





Técnicas seguras e cientificamente embasadas





Procedimentos cirúrgicos mais comuns de estética genital masculina:





* Escrotoplastia: redução do tamanho da bolsa escrotal;

* Lipectomia púbica: retirada de gordura da região do púbis;

* Aplicação de toxina botulínica no escroto;

* Correção da prega penoescrotal;

* Cirurgia do pênis embutido: exteriorização da parte do pênis que se encontra sob o osso púbico;

* Bioplastia peniana: engrossamento do pênis.

“São intervenções que, quando bem indicadas, podem melhorar significativamente o bem-estar e a autoestima do paciente”, pontua Barroso.





O especialista também apresentará técnicas desenvolvidas por sua equipe:





* Dart-Vag, que combina um retalho escrotal com a túnica vaginal para proporcionar aumento definitivo da circunferência peniana entre 2 e 3 cm;





* TCM (Total Corporal Mobilization), método que possibilita ganho de comprimento entre 3 e 8 cm ao exteriorizar a porção interna do pênis, com resultados funcionais e estéticos superiores.





“A Dart-Vag é indicada para casos de micropênis, pênis embutido e doença de Peyronie”, explica o médico. Já sobre a TCM, ele explica: “Metade do pênis normalmente fica na parte interna do corpo, junto ao períneo. Na TCM, deslocamos a fixação dos corpos cavernosos do osso da bacia para o púbis, exteriorizando essa parte interna. É um procedimento mais complexo, mas com resultados estéticos e funcionais superiores”, destaca o urologista.





Essas abordagens reforçam a importância de se discutir a estética genital sob uma perspectiva médica, ética e baseada em evidências — tema que promete ser um dos pontos altos do congresso.

Perfil

Ubirajara Barroso Jr. é urologista da Rede D’Or São Luiz (SP); professor livre-docente da pós-graduação (mestrado e doutorado) e coordenador da disciplina de urologia da UFBA, além de professor-adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

É também chefe da Unidade do Sistema Urinário do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (UFBA) e da Divisão de Cirurgia Urológica Reconstrutora e Urologia Pediátrica da mesma instituição.

Atualmente, preside a International Children’s Continence Society (ICCS) e é coordenador do Departamento de Cirurgia Afirmativa de Gênero e Estética Genital da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).