PREVENÇÃO

Morte de urologista do Einstein por câncer de próstata motivou campanha Novembro Azul

O médico morreu em 2009, aos 56 anos, em decorrência da doença, após um ano de internação

06/11/2025 09:13 - atualizado em 06/11/2025 12:30

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimam 17 mil mortes por ano no Brasil em decorrência do câncer de próstata
Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimam 17 mil mortes por ano no Brasil em decorrência do câncer de próstata crédito: Ministério da Saúde/divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte do urologista Eric Roger Wroclawski motivou a criação do Novembro Azul, campanha que informa e orienta brasileiros sobre o câncer de próstata. O médico morreu em 2009, aos 56 anos, em decorrência da doença, após um ano de internação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em abril de 2001, Wroclawski palestrou no evento "Check-Up da Próstata" realizado pela Folha de S.Paulo em parceria com a Associação Paulista de Medicina, na sede do jornal, em São Paulo.

"É uma dessas ironias da vida", diz a jornalista Marlene Oliveira, amiga de Wroclawski e idealizadora da campanha Novembro Azul.

Nascido no Marrocos, Wroclawski era filho de um judeu de origem polonesa. Chegou ao Brasil criança e com 17 anos entrou em medicina na USP (Universidade de São Paulo). Na faculdade, ganhou o apelido de Balu.

Foi presidente da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) e da CAU (Confederação Americana de Urologia), cargo que assumiu doente, já no hospital. Atuou ainda como vice-presidente do hoje Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, e como professor da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC.

Durante o tratamento contra o câncer, Wroclawski compartilhou com Marlene o desejo de criar uma instituição que ajudasse a orientar a população sobre os cuidados com a saúde do homem. "Ele falava comigo da importância de ter campanhas, de ter ações, de ter informações para os homens."

À época a jornalista já liderava o Instituto Lado a Lado pela Vida, criado em 2008 para disseminar conhecimento e sensibilizar a população sobre a saúde masculina. Hoje a entidade se dedica simultaneamente às duas principais causas de mortalidade no país, o câncer e as doenças cardiovasculares.

Após a morte do amigo, em 19 de junho de 2009, Marlene procurou os idealizadores do Movember, um movimento internacional de conscientização sobre saúde mental, prevenção do suicídio, câncer de próstata e câncer de testículo em homens.

"Durante o mês de novembro, os homens deixavam o bigode crescer e faziam doações em dinheiro para pesquisas científicas sobre câncer de próstata", afirma.

Os idealizadores adoraram a ideia de levar o movimento para um país da América Latina, conta Marlene, mas por aqui a iniciativa não pegou. "A campanha não ia para a frente. Os homens não deixavam o bigode crescer e não doavam."

A jornalista então precisou adaptar a campanha à cultura brasileira. Fez até uma parceria com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas ainda não estava satisfeita.

"A gente precisava ter algo nacional. Não dava para ter uma campanha pontual em alguns lugares e em algumas épocas do ano", disse.

Foi assim que ela buscou inspiração no Outubro Rosa, movimento consolidado no Brasil desde o início dos anos 2000 que mobiliza a sociedade contra o câncer de mama.

"Fui estudar como surgiu e como foi idealizado. Cheguei a conversar com o pessoal da American Cancer Society e desenhei algo parecido para os homens aqui."

O lançamento oficial do Novembro Azul ocorreu em 2011. O mês também marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata e o Dia Internacional do Homem, nos dias 17 e 19, respectivamente.

A campanha ganhou alcance nacional e ampliou o escopo. Além do câncer de próstata, as ações focam a saúde integral do homem, incluindo saúde mental e outras doenças crônicas. Atualmente está em sua 14ª edição, e em 2025 o mote é "Você tem muita vida pela frente".

Em 2023, o Instituto Lado a Lado pela Vida contribuiu para a criação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que visa reduzir a incidência da doença, melhorar a qualidade de vida e diminuir a mortalidade e a incapacidade por meio de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e pesquisa sobre a doença.

Apesar dos avanços, Marlene afirma que algumas barreiras permanecem para o combate ao câncer de próstata, como o preconceito em relação ao exame de toque retal e a dificuldade de acesso aos serviços públicos.

O câncer de próstata matou 48 homens por dia no Brasil em 2024, segundo levantamento da SBU, totalizando 17.587 óbitos naquele ano. Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), cerca de 72 mil novos casos de câncer de próstata são notificados por ano. Quando diagnosticado precocemente, a doença tem 90% de chances de cura.

"A saúde do homem ainda precisa melhorar muito enquanto política pública. Ele não pode continuar sendo invisível no sistema de saúde", conclui Marlene.

