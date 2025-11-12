Assine
NOVEMBRO AZUL

Aumento da próstata pode não ser câncer, mas hiperplasia benigna

A condição é associada a fatores como envelhecimento, alterações hormonais e sedentarismo

VITOR HUGO BATISTA
12/11/2025 12:05

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimam 17 mil mortes por ano no Brasil em decorrência do câncer de próstata
Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimam 17 mil mortes por ano no Brasil em decorrência do câncer de próstata

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir dos 50 anos, aproximadamente metade dos homens pode apresentar aumento da próstata, glândula responsável pela produção do líquido seminal -o esperma. Com o crescimento, a uretra é comprimida, dificultando a passagem da urina e provocando sintomas graves.

Esses sintomas, porém, não indicam necessariamente a presença de câncer de próstata, mas da hiperplasia prostática benigna (HPB). A condição é associada a fatores como envelhecimento, alterações hormonais e sedentarismo.

"Com o aumento da próstata, o paciente pode apresentar dificuldade para urinar, maior frequência de idas ao banheiro, especialmente à noite, e sensação de bexiga não completamente esvaziada", afirma Diogo Assed, oncologista do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

"Esses são sintomas possíveis do câncer de próstata, principalmente em estágio avançado. Entretanto, a maior parte deles está relacionada ao crescimento benigno da próstata."

Apesar de afetarem a mesma região e poderem coexister no mesmo paciente, as duas condições têm tratamentos e riscos distintos.

Enquanto a HPB é sintomática, o câncer de próstata pode ser uma doença silenciosa, que cresce lentamente e não causa sintomas nas fases iniciais.

Além disso, diferentemente do câncer, a HPB não se espalha pelo corpo, não tem crescimento celular descontrolado e não apresenta risco de morte.

Segundo Alexandre Iscaife, urologista do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), a próstata se assemelha a um abacate. A polpa verde da fruta representa a zona periférica da próstata. Já o caroço, localizado no centro, representa a zona de transição.

"No câncer de próstata, o problema está na polpa verde. As células crescem de forma descontrolada, podendo invadir outras áreas e até se espalhar para outras partes do corpo [metástase]".

Já na hiperplasia, o caroço é que cresce demais. Embora seja um crescimento chamado de "benigno", esse aumento pode levar a complicações graves.

"Como a próstata está no trajeto entre a bexiga e a uretra, o crescimento dela pode impedir a saída da urina", afirma Iscaife. Nos casos mais graves, os pacientes podem ter que colocar sonda, ter paralisia da função dos rins, infecções graves ou formação de pedras na bexiga.

O primeiro pilar do tratamento da HPB é mudança de estilo de vida, com dietas saudáveis e prática de exercícios físicos para melhorar os sintomas.

"Depois disso, a gente segue para o uso de medicamentos. Existem duas classes, os alfabloqueadores, como a doxazosina e a tamsulosina, e os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida e a dutasterida", explica Iscaife.

Os alfabloqueadores relaxam a musculatura da próstata, melhorando o fluxo urinário, mas têm efeitos colaterais como hipotensão e tontura. Já os inibidores bloqueam a conversão da testosterona em di-hidrotestosterona, o que ajuda a reduzir o tamanho da próstata, mas podem causar disfunção sexual, incluindo redução da libido e impotência.

Em alguns casos, os médicos recomendam a associação das duas classes para otimizar o tratamento, especialmente em pacientes com sintomas mais graves ou que não respondem a uma única medicação.

"Se um paciente idoso começa a sentir tontura e queda de pressão com o uso de alfabloqueadores, isso pode aumentar o risco de quedas, que podem resultar em fraturas, como a de fêmur, ou acidentes graves, como traumatismo craniano. Esse é um efeito colateral importante", afirma Iscaife.

Nesses casos, há indicação cirúrgica, bem como se os medicamentos não são eficazes ou tolerados, ou quando o crescimento prostático é severo e os sintomas são graves.

A cirurgia mais tradicional é a RTU (Ressecção Transuretral da Próstata), realizada por meio da urétra, com um aparelho que vai raspar o "caroço do abacate", liberando o canal urinário. Ela é indicada para próstatas pequenas e médias, de até 80 gramas. Mas existe a possibilidade da glândula voltar a crescer e o paciente precisar ser reoparado.

Para próstatas muito grandes, ou seja, acima de 80 gramas, é possível realizar a cirurgia aberta (prostatectomia transvesical), a laparoscópica ou a robótica -as mesmas utilizados para o câncer de próstata. Enquanto a cirurgia para tratar o câncer remove a próstata inteira, a cirurgia para tratar HPB remove apenas o caroço, ou seja, o adenoma.

Uma técnica mais moderna, que remove completamente a próstata, é a HoLEP (Enucleação Endoscópica da Próstata a Laser, na sigla em inglês). Um laser de holmio -o mesmo utilizado para operar pedra nos rins, mas com uma potência maior- é usado para descolar o adenoma do restante da próstata. A cirurgia é minimamente invasiva, com baixa perda de sangue e rápida recuperação.

Uma pesquisa realizada por Iscaife com 754 pacientes, divididos em dois grupos de próstatas maiores e menores, mostrou que a cirurgia a laser para a HPB traz resultados satisfatórios para todos os tamanhos. Os resultados foram publicados no World Journal Urology em julho deste ano.

"O maior desafio dessa técnica é a curva de aprendizado. Para operar com mais habilidade e segurança o cirurgião precisa de 50 a 100 operações. Se não tiver experiência, pode haver incontinência urinária, sangramento e problemas na uretra", diz Iscaife.

Esta reportagem faz parte do projeto Vita, desenvolvido com apoio do Hospital Sírio-Libanês

