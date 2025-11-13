Autismo em debate: BH sedia o 1º Congresso Mineiro TEA na Atualidade

“Os transtornos do neurodesenvolvimento: da infância à idade adulta” serão apresentados e debatidos a partir do próximo sábado (15/11), em Belo Horizonte, com a ótica de profissionais e especialistas nas diversas áreas do conhecimento do transtorno do espectro autista (TEA). O encontro está marcado para os próximos dias 15, 16 e capital mineira, onde será realizado o 1º Congresso Mineiro TEA na Atualidade, que nascerá com a marca do maior evento sobre autismo do estado de Minas Gerais.

O evento é estruturado conjuntamente pelas equipes do projeto ‘Montando um Time’ com apoio do Integrar TEA, e reunirá os mais renomados especialistas de diversas áreas, e, também, as pessoas neurodiversas e suas famílias para conhecer e dialogar sobre avanços, desafios e caminhos possíveis rumo a uma sociedade mais inclusiva.

Local

O congresso será realizado no espaço The One Business, na avenida Raja Gabaglia, 1143, Bairro Luxemburgo e será coordenado por Florence Assis, médica cirurgiã cardiovascular, diagnosticada com autismo aos 43 anos, juntamente com o marido e pai atípico, Gustavo Lavorato, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, e Rosely Rossito, arteterapeuta.

Com uma programação extensa e abrangente, são esperados em torno de 75 palestrantes para abordar temas do dia a dia de uma família atípica, entre eles os transtornos do neurodesenvolvimento: da infância à idade adulta; prevenção e manejo de doenças cardiovasculares e metabólicas nos portadores de transtornos do neurodesenvolvimento; quando o comportamento fala, quem está escutando? decodificando o invisível: uma imersão sensorial e interativa sobre a linguagem silenciosa do autismo; o que você não pode deixado de se atualizar sobre TEA em 2025: revisão das principais descobertas e papers do ano; entre outros temas relacionados ao espectro autista.





Conhecimento e empatia

“Queremos promover um espaço de conhecimento e empatia, unindo ciência e protagonismo das pessoas autistas para ampliar a qualidade de vida e a inclusão”, destaca a médica Florence Assis. Ela destaca a importância do congresso e os anos que ele vem sendo sonhado e projetado: "Pode-se dizer que esse evento começou a ser desenhado desde que o projeto inicial “Montando um Time” começou com um perfil nas redes sociais".

é referência em conteúdo, eventos e formação sobre neurodiversidade e já realizou três simpósios de repercussão nacional, reunindo especialistas, famílias atípicas e profissionais da área. A última edição contou com 77 palestrantes de 20 estados e marcou um capítulo histórico na luta pela inclusão. Desse encontro nasceu o 1º Congresso Mineiro de TEA na Atualidade.

Programação de peso

Serão três dias consecutivos de atualizações científicas, palestras, fórum de políticas públicas, roda de conversa, workshops, atividades artísticas e criativas, trabalhos científicos, podcasts, acolhimento jurídico e sala sensorial.

O congresso é dirigido às famílias atípicas, especialistas, estudiosos, educadores, advogados e interessados pelo assunto. Paralelo ao evento acontecem diversos workshops nos três dias do congresso. A programação completa pode ser conferida no Sympla.

No aplicativo, a lista de palestras, que vão desde a praticabilidade da comunicação alternativa em espaços públicos para pessoas com autismo não verbal, com Maria Ângela Garcia de Almeida (neuropedagoga e mestre em educação e saúde coletiva), passando pelo uso de cannabis medicinal no TEA, com o médico pediatra Hugo Werneck, além da dieta especializada no TEA: existe?, com a nutricionista Mariana Catta Preta, e, também, aprendendo sobre direitos das pessoas neurodivergentes, com as advogadas Vanessa Zacarias Rondinel e Carla Rodrigues, entre outros temas relevantes do espectro autista.

Palestrantes confirmados

Outros palestrantes confirmados e que são bastante esperados pelo público: Willian Chimura, autista, mestre em informática na educação, especialista em ABA, doutorando em psicologia, cognição e comportamento; Viviane Lima, psicóloga infantil, especialista no tratamento do TEA; Marcelo Masruha, neuropediatra; Hélio van der Linden, neurologista infantil e neurofisiologista; Renato Arruda, neurologista; Walter Camargos, psiquiatra; Júlio Santos, neurocientista, professor e pesquisador; Juliana Parada, médica psiquiatra; Luís Renato Braga Arêas Pinheiro, defensor Público, coordenador de direitos da pessoa com deficiência; Francisco de Paiva Silva Júnior – Revista Autismo; Natália Araújo, secretária da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, dentre outros especialistas do TEA.

Com apoio institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Educação, o 1º Congresso Mineiro de TEA na Atualidade tem apoio da Associação dos Magistrados de Minas Gerais (Amagis), Neuroawiser, plataforma de aprendizado com pós-graduação, coordenada pelos especialistas em TEA e médicos Marcelo Masruha, Renato Arruda, Marco Arruda e Júlio Santos, responsáveis pelo maior congresso de transtornos do neurodesenvolvimento do país e o mais respeitado cientificamente.

Trabalhos científicos

O evento reservará espaço para a extensão do conhecimento e do saber. Estudiosos e pesquisadores sobre o TEA poderão inscrever trabalhos e estudos, que serão avaliados por uma comissão científica. O resumo deverá ser enviado através do e-mail trabalhos.congressomineirodetea@gmail.com . Poderão participar quaisquer trabalhos relacionados ao Autismo, ou áreas correlatas, nas profissões da medicina, enfermagem, fisioterapia, reabilitação, nutrição, psicologia, terapia ocupacional, educação física, direito ou outras afins.

Montando um Time

O Montando um time é um projeto de impacto social, idealizado pela médica, cirurgiã cardiovascular, Florence Assis e pelo procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Gustavo Lavorato. Pais de cinco filhos — dois deles diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) —, além de um diagnóstico tardio de Florence, o casal transformou suas vivências familiares e a necessidade de acolhimento em ação. Foi assim que nasceu um movimento que leva informação qualificada, empatia e luta conta a discriminação e por inclusão a outras famílias, profissionais e à sociedade como um todo.

Serviço

Evento: 1º Congresso Mineiro TEA na Atualidade – com a temática: Os Transtornos do Neurodesenvolvimento: da Infância à Idade Adulta.

Datas: 15,16, de 2025

Horário: 8h às 20h

Local: The One Business Business (Avenida Raja Gabaglia, 1143, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte , Minas Gerais